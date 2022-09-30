«Сложные, но очень нужные темы». Как прививают патриотизм и любовь к родине у школьников?
Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Вы говорите, что минчане уже знают историю главных государственных праздников. Спросим у Натальи Геннадьевны, насколько в этом плане образована молодежь, школьники, дети Ленинского района.
Наталья Кучинская, начальник управления по образованию администрации Ленинского района, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Абсолютно в теме. Они действительно образованы. Важно сказать, что образовывается, развивается и воспитывается. И этот учебный год мы начали с серьезным патриотическим посылом. И прошлый учебный год для учреждений образования Ленинского района был значим в том плане, что чествование символики, понимание государственности, истории нашей Беларуси проходило как в дошкольных учреждениях через мероприятия, события, праздники, так и в учреждениях общего среднего образования. Хочу подчеркнуть, что мы задали очень хороший тон, и было организовано движение «Сімвалы маей краіны», когда каждую учебную неделю мы начинали с исполнения гимна. Даже у дошколят.
Екатерина Забенько:
Как эта традиция вошла в жизнь?
Наталья Кучинская:
Замечательная традиция, она вошла в жизнь. Акцией «Споем гимн вместе» мы начинали и нашу августовскую конференцию с молодыми педагогами. Продолжение этой традиции в новом учебном году идет через конкурсы, движение знаменных групп, мемориальных отрядов. Наши ребята будут нести Вахту Памяти у знаковых мест Ленинского района. Хочу отметить, что, например, наши ученики 152-й школы несли Вахту Памяти в прошлом учебном году как и на посту № 1 Минска, так и на посту № 1 в Волгограде. Буквально в эти выходные они едут тоже в Россию нести Вахту Памяти.
Екатерина Забенько:
У нас Год исторической памяти. Конечно же, все мы прошли через огромное количество воспоминаний, эмоций, мероприятий. В этом году полностью его прочувствовали. Я знаю, что учреждения образования тоже подготовились, и у вас появился музей, посвященный геноциду белорусского народа. Как дети на него реагируют? Потому что это, с одной стороны, история, это правильно, это то, что нужно доносить. С другой стороны, это страшно.
Наталья Кучинская:
Сложные, но очень нужные темы. Первая экспозиция была открыта в 130-й школе, а сейчас каждое учреждение имеет эту экспозицию или тематический уголок. В День народного единства наша 28-я гимназия проводила такое мероприятие. Когда директор держал в руках землю из Брестской крепости, надо было видеть глаза тех детей, которые чувствовали, потому что для детей важно не только узнать, надо прочувствовать.
Екатерина Забенько:
И о духовности нужно говорить с детьми и их родителем. Одним из важных событий за последнее время стала встреча митрополита Вениамина с родительским университетом. Как прошла эта встреча? Думаю, вашему примеру захотят последовать многие.
Наталья Кучинская:
Родительское собрание с участием митрополита Вениамина и отца Федора у нас состоялось вчера. Оно открывало работу родительского университета в этом учебном году. Мы выбрали особую и очень нужную тему – слагаемые счастливого семейного воспитания, любовь, духовность, нравственность, патриотизм. Родители, общаясь между собой, сказали: это даже не собрание, отнюдь не мероприятие, а это событие, когда наши известные духовные люди говорили о простых и очень нужных вещах, что примером во всем является родитель, что он делает ребенка сильным своей строгостью и своей любовью. И подчеркивали, что патриотизм обязательно должен сопровождаться духовностью.
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