Сколько зарабатывают жители Ленинского района? Рассказал глава администрации

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте все-таки начнем с экономических показателей. Как в наше сложное санкционное время срабатывают предприятия Ленинского района?

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Какое бы время ни было, работать надо всегда. Это тезис Ленинского района. Более 12 тысяч субъектов хозяйствования расположены в Ленинском районе Минска, на которых работают более 153 тысяч горожан. Костяк промышленного производства составляют наиболее крупные предприятия (их 16), к которым можно отнести «Минскэнерго», «Минск Кристалл», знаменитая «Коммунарка», «Камволь», «Элема» и другие, которые на сегодня и на протяжении не одного года составляют более 20 % промышленного производства Минска. Конечно, этот процесс производства должен быть отлажен. Вы спросили, насколько влияет санкционная политика. Ленинский район имеет торговые отношения с 67 странами дальнего и ближнего зарубежья. Санкционная политика, конечно, повлияла на экономическую составляющую ряда предприятий, но цифры – вещь упрямая. Потеряли мы 15 рынков сбыта в первом квартале, приобрели 16. Да, надо шевелиться. Да, надо самого себя подстегивать, чтобы находить все новые рынки сбыта. При этом громадный рынок Российской Федерации до конца еще не раскрыт, и там на сегодня мы взаимодействуем с регионами, там тоже востребована наша продукция.

Екатерина Забенько:

Есть ли убыточные предприятия? Роман Мельник:

Убыточные предприятия – это относительный показатель. Я приведу только цифры. Более 12 тысяч субъектов хозяйствования на территории района и порядка 30 убыточных субъектов хозяйствования, которые на начало года были убыточными. Таких у нас в первом квартале было 35 предприятий, а на сегодня 30. Екатерина Забенько:

То есть потихонечку встают на ноги?