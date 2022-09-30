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Сколько зарабатывают жители Ленинского района? Рассказал глава администрации

30 сентября 2022 08:57
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Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе  «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Давайте все-таки начнем с экономических показателей. Как в наше сложное санкционное время срабатывают предприятия Ленинского района?  

Сколько зарабатывают жители Ленинского района? Рассказал глава администрации -1

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:  
Какое бы время ни было, работать надо всегда. Это тезис Ленинского района. Более 12 тысяч субъектов хозяйствования расположены в Ленинском районе Минска, на которых работают более 153 тысяч горожан. Костяк промышленного производства составляют наиболее крупные предприятия (их 16), к которым можно отнести «Минскэнерго», «Минск Кристалл», знаменитая «Коммунарка», «Камволь», «Элема» и другие, которые на сегодня и на протяжении не одного года составляют более 20 % промышленного производства Минска. Конечно, этот процесс производства должен быть отлажен. Вы спросили, насколько влияет санкционная политика. Ленинский район имеет торговые отношения с 67 странами дальнего и ближнего зарубежья. Санкционная политика, конечно, повлияла на экономическую составляющую ряда предприятий, но цифры – вещь упрямая. Потеряли мы 15 рынков сбыта в первом квартале, приобрели 16. Да, надо шевелиться. Да, надо самого себя подстегивать, чтобы находить все новые рынки сбыта. При этом громадный рынок Российской Федерации до конца еще не раскрыт, и там на сегодня мы взаимодействуем с регионами, там тоже востребована наша продукция.  

Сколько зарабатывают жители Ленинского района? Рассказал глава администрации -4

Екатерина Забенько:  
Есть ли убыточные предприятия?  

Роман Мельник:  
Убыточные предприятия – это относительный показатель. Я приведу только цифры. Более 12 тысяч субъектов хозяйствования на территории района и порядка 30 убыточных субъектов хозяйствования, которые на начало года были убыточными. Таких у нас в первом квартале было 35 предприятий, а на сегодня 30.  

Екатерина Забенько:  
То есть потихонечку встают на ноги?  

Сколько зарабатывают жители Ленинского района? Рассказал глава администрации -7

Роман Мельник:  
Встают на ноги.  

Екатерина Забенько:  
На каком уровне зарплаты у сотрудников предприятия Ленинского района? Не жалуются ли?  

Роман Мельник:  
Средняя зарплата по Ленинскому району составляет 2 тысячи 50 рублей. Это более 114 % к уровню прошлого года. Это говорит о многом.  

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# Государственная политика в сфере промышленности # общество # Екатерина Забенько # Роман Мельник # Фотофакт

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