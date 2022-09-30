Последний живой боец из группы «Джек» Геннадий Юшкевич посетил речицкую гимназию

Новости Беларуси. В речицкой гимназии классу присвоили имя Геннадия Юшкевича, последнего выжившего бойца из легендарной диверсионной группы «Джек», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых молодых разведчиков Советского Союза в свои 94 года приехал в учреждение образования, чтобы пообщаться с молодежью и поделиться воспоминаниями, рассказать из первых уст, как далась Великая Победа.

Анна Корольчук, корреспондент:

Человек-история, единственный из 10 участников советской разведгруппы «Джек», который дожил до наших дней. Геннадий Юшкевич – самый молодой из лучших разведчиков ХХ века, по версии английского альманаха и Лондонского военного музея. Сегодня он приехал в речицкую гимназию. В почтенном возрасте он полон сил и желания рассказать молодежи о своем боевом прошлом и прочитать стихи.

Я диверсантом не родился,

Но не по возрасту им стал.

И мины ставить научился,

Взрывное дело оседлал.

179 дней в тылу фашистских войск в Восточной Пруссии. За это время разведгруппа «Джек» передала командованию 67 радиограмм – данные о перемещениях врага по железной дороге и шоссе, состоянии оборонительных рубежей, количестве военной техники. Команда из 10 бойцов стала самой результативной в истории Великой Отечественной. Геннадий Юшкевич попал в нее в 15 лет. До этого был связным партизанского отряда и пускал под откос эшелоны. За два года войны выучил немецкий язык, что не раз спасало жизнь ему и товарищам по разведке. Об этом всем он рассказал гимназистам.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Легкого времени никогда не было и не будет. Всегда время будет сложное. На протяжении всех моих лет все было сложно. Только у нас было золотое детство, оно было очень короткое. Сейчас у них тоже золотое детство. Хочу, во-первых, пожелать молодежи моего долголетия. И пусть они на протяжении своих юных лет впитывают все, что они здесь видят, потому что это самый замечательный урок, чтобы познавать мир и как надо его защищать.

Семеро из его группы остались на той войне навсегда, еще двое умерли несколько лет назад. Геннадий Владимирович остался последним из легендарного отряда. После общения с ним впечатленные школьники выстроились в очередь за автографом. В глазах юных патриотов горел огонь.

Дмитрий Костин, учащийся Речицкой районной гимназии:

Я патриот своей страны, я обязательно пойду в армию, буду охранять свою Родину, буду защищать ее.

В честь подвигов почетного героя военно-патриотическому классу речицкой гимназии присвоили имя Геннадия Юшкевича. Учреждение образования славится своими традициями воспитания детей в этом направлении. Здесь открыт Музей истории воздушно-десантных войск и сил спецназначения, который насчитывает более полутора тысяч экспонатов. Некоторые из них уникальны.

Владимир Габров, руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф»:

Боевой дельфин, которого в нашей стране нигде не увидишь, водолаз-разведчик. Приезжала группа из Казачьей бухты Севастополя, которые обучали дельфинов, и привезли нам, подарили. И многое другое. Все экспонаты выведены в активные боевые положения, которые подразумевают конкретные силуэты, экспонаты, которые мы резали, пилили, крутили, одевали. В итоге все получилось очень динамично.