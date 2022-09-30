Новые квартиры, школа и детский сад. Что планируют построить в Лошице?

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Лошица – это один из тех микрорайонов, который активно застраивается. Расскажите, о каких объемах идет речь?

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Да, для жителей Лошицы это действительно строительство жилья. Если взять 2021 год, для многодетных семей было сдано три жилых дома, в текущем году у нас на данный момент уже приняты в эксплуатацию три жилых дома, до конца года еще три жилых дома мы планируем принять в эксплуатацию. Если взять по количеству квартир, то круглая цифра – 1500. Что касается инфраструктуры, каждый год сдаются объекты социального назначения. К примеру, в прошлом году принята новая школа № 224 в микрорайоне Лошица на 1 тысячу 20 мест. Это новейший образец строительства в районе. Два бассейна. Екатерина Забенько:

И детский садик, который расположен рядом, который тоже может похвастаться современным оснащением. Роман Мельник:

В текущем году начато проектирование такой же школы на 1 тысячу 20 мест, строительство по которому мы планируем начинать в 2023 году. Также на завершающей стадии планирования строительство детского сада в микрорайоне Лошица. В следующем году мы начинаем строительство там же детской поликлиники. Я думаю, что это будет достойный объект. Его строительство мы должны закончить в 2024 году.

Екатерина Забенько:

Хороший темп взяли. В прошлом году школа, детский сад, межшкольный стадион построен по всем стандартам международным УЕФА, что немаловажно. Из объектов благоустройства сделали шикарную экологическую тропу. Легко ли удерживать эту планку? Вот, кстати, межшкольный стадион – настоящая гордость спортивная, как я думаю. Роман Мельник:

Приоткрою небольшой секрет. Знаете, этот стадион должен был быть. Он на сегодня востребован, и самое главное, что занимаются на этом стадионе не только дети, но и жильцы микрорайона. Екатерина Забенько:

То есть вход всем разрешен?