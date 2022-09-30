«Необычная история с двумя сохранившимися домами и целыми отелями для насекомых». Чем примечательна экотропа «Малявки»?
Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ленинский район не скупится на создание живописных территорий. Природа и ландшафт позволяют реализовать такие проекты, тем более экологичность нынче в тренде. Один из таких примеров – экотропа «Малявки», ее необычная история с двумя сохранившимися домами и целыми отелями для насекомых. Мы подготовили сюжет.
Пение птиц и журчание воды. Трудно поверить, что это место находится в центре города. Природа экотропы «Малявки» поражает своей красотой с первых минут. Свое начало это место берет с XVI века с одноименной деревни. Сегодня на улице осталось два дома, но ее историю продолжает экотропа. Она пролегает вдоль реки Свислочь. Протяженность – 3 километра.
Вдоль всего маршрута установлены информационные стенды. Здесь они живые энциклопедии. На них размещена информация об обитающих в этих местах птицах. В нижней части кнопки, нажав на которые можно услышать их голоса. Например, зяблика, пеночки или чайки.
Николай Строк, первый заместитель главы администрации Ленинского района:
Связали мы свою экологическую тропу с городской велодорожкой, что, конечно, усилило трафик велосипедистов на сегодня. Не только пешеход осуществляет движение по этой экологической тропе, но в основной массе и велосипедисты, которые тоже интересуются, куда они приехали.
Не оставят равнодушным и скамейки. В прошлом году здесь проходил районный конкурс. Мероприятие завершилось, а 10 лавочек остались.
Николай Строк:
В 2021 году мы первый раз на этой экологической тропе проводили смотр-конкурс. Одна из скамеек, которую представило наше предприятие «Коммунарка», заняла первое место в районном смотр-конкурсе и получила призовое место на городском смотр-конкурсе, который проводил уже Мингорисполком.
Еще одной особенностью этого места стали первые отели для насекомых. Теремки из подручных материалов уже облюбовали первые гости: божие коровки, осы, златоглазки, журчалки и пауки. Облагородили в этом году и сад Гашкевича. Широкие дорожки, площадки для стритбола и воркаута.
Николай Строк:
В микрорайоне Лошица в саду Гашкевича мы попытались сделать зону отдыха для населения и в то же время, чтобы она могла использоваться зимой для зимних видов спорта. В частности это лыжные гонки.
Полюбилось это место и спортсменам. Николай Коношенко – тренер по лыжным гонкам. В этом парке тренируется с 2013 года. Сегодня в спортзал под открытым небом он привел и своих учеников.
Николай Коношенко, тренер по лыжным гонкам:
В этом году очень здорово сделали. Положили здесь, подровняли, потому что кататься зимой, конечно, было плоховато. Надеюсь, в этом году будет получше. Если деревья где-то погибают, нужно добавлять, чтобы сохранить это. Хорошо было бы так. А в остальном все здорово.
Минимум вмешательств и максимум природы – именно такой подход позволил администрации Ленинского района подарить минчанам живописный уголок, в котором можно отдохнуть от городской суеты, уединиться и даже провести время с пользой для здоровья.
Екатерина Забенько:
Замечательная экологическая тропа получилась. Появятся ли еще такие благоустроенные территории в Ленинском районе?
Дмитрий Елисеев, начальник отдела городского хозяйства администрации Ленинского района:
Да, это действительно живой уголок парка имени Грековой. Такие территории ежегодно нами благоустраиваются. В текущем году мы благоустроили территорию в саду имени Гашкевича, тоже подобный уголок живой природы сделали, который оснастили элементами благоустройства, сделали пешеходные связи, установили малые элементы архитектурной формы, скамейки, создали игровые площадки, что обеспечило комфорт и уют гражданам данного микрорайона. На очередной год мы планируем благоустраивать такие объекты, у нас в планах также микрорайон Лошица. Напрашивается на благоустройство сквер Вилковщина, который требует обустройства и пешеходных связей, малых архитектурных форм, каких-то мест отдыха.
Екатерина Забенько:
Ленинский район – это еще и самый старый фонтан, самый большой мурал, Самый большой парк – Лошицкий, самый маленький – Александровский – всего 180 на 200 метров. Огромный стадион «Динамо» и уютный, но такой знаменитый на весь мир Лицей БГУ. Сложно перечислить все объекты, которые обеспечивают высокие образовательный, спортивный, интеллектуальный уровни района, города и в целом Беларуси. Какие бы хотелось значимые мероприятия для Ленинского района анонсировать на предстоящий год?
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Наши мероприятия всегда идут в ногу с теми государственными праздниками, которые отмечает страна. Последний из них – День народного единства, который отмечался и в Ленинском районе. Несмотря на то, что это самый молодой праздник, он действительно популярен, потому что умение подать историю, которую преподнес глава государства на проводимом уроке истории, и на сегодня, наверное, нет такого человека, который не знает, с каких данных этот праздник был. Традиционно мы его отмечали в районе не только тематическими площадками, не только какими-то обсуждениями в трудовых коллективах в виде диалоговых площадок, но еще и был праздничный концерт в городском Доме культуры, который, кстати, недалеко от Лошицкого парка. Соответственно, проводились мероприятия в том числе и на территории парковой зоны. Что касается ближайших праздников, это традиционно ноябрьские праздники. Это и празднование Нового года. Это те праздники, которые ждут, которые чтет наше население, и наши горожане всегда очень трепетно относятся к тем мероприятиям, которые предложат город, администрация Ленинского района для просмотра, для участия.
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