«Необычная история с двумя сохранившимися домами и целыми отелями для насекомых». Чем примечательна экотропа «Малявки»?

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ленинский район не скупится на создание живописных территорий. Природа и ландшафт позволяют реализовать такие проекты, тем более экологичность нынче в тренде. Один из таких примеров – экотропа «Малявки», ее необычная история с двумя сохранившимися домами и целыми отелями для насекомых. Мы подготовили сюжет.

Пение птиц и журчание воды. Трудно поверить, что это место находится в центре города. Природа экотропы «Малявки» поражает своей красотой с первых минут. Свое начало это место берет с XVI века с одноименной деревни. Сегодня на улице осталось два дома, но ее историю продолжает экотропа. Она пролегает вдоль реки Свислочь. Протяженность – 3 километра.

Вдоль всего маршрута установлены информационные стенды. Здесь они живые энциклопедии. На них размещена информация об обитающих в этих местах птицах. В нижней части кнопки, нажав на которые можно услышать их голоса. Например, зяблика, пеночки или чайки.

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Ленинского района:

Связали мы свою экологическую тропу с городской велодорожкой, что, конечно, усилило трафик велосипедистов на сегодня. Не только пешеход осуществляет движение по этой экологической тропе, но в основной массе и велосипедисты, которые тоже интересуются, куда они приехали.

Не оставят равнодушным и скамейки. В прошлом году здесь проходил районный конкурс. Мероприятие завершилось, а 10 лавочек остались. Николай Строк:

В 2021 году мы первый раз на этой экологической тропе проводили смотр-конкурс. Одна из скамеек, которую представило наше предприятие «Коммунарка», заняла первое место в районном смотр-конкурсе и получила призовое место на городском смотр-конкурсе, который проводил уже Мингорисполком. Еще одной особенностью этого места стали первые отели для насекомых. Теремки из подручных материалов уже облюбовали первые гости: божие коровки, осы, златоглазки, журчалки и пауки. Облагородили в этом году и сад Гашкевича. Широкие дорожки, площадки для стритбола и воркаута.

Николай Строк:

В микрорайоне Лошица в саду Гашкевича мы попытались сделать зону отдыха для населения и в то же время, чтобы она могла использоваться зимой для зимних видов спорта. В частности это лыжные гонки. Полюбилось это место и спортсменам. Николай Коношенко – тренер по лыжным гонкам. В этом парке тренируется с 2013 года. Сегодня в спортзал под открытым небом он привел и своих учеников.

Николай Коношенко, тренер по лыжным гонкам:

В этом году очень здорово сделали. Положили здесь, подровняли, потому что кататься зимой, конечно, было плоховато. Надеюсь, в этом году будет получше. Если деревья где-то погибают, нужно добавлять, чтобы сохранить это. Хорошо было бы так. А в остальном все здорово. Минимум вмешательств и максимум природы – именно такой подход позволил администрации Ленинского района подарить минчанам живописный уголок, в котором можно отдохнуть от городской суеты, уединиться и даже провести время с пользой для здоровья. Екатерина Забенько:

Замечательная экологическая тропа получилась. Появятся ли еще такие благоустроенные территории в Ленинском районе?

Дмитрий Елисеев, начальник отдела городского хозяйства администрации Ленинского района:

Да, это действительно живой уголок парка имени Грековой. Такие территории ежегодно нами благоустраиваются. В текущем году мы благоустроили территорию в саду имени Гашкевича, тоже подобный уголок живой природы сделали, который оснастили элементами благоустройства, сделали пешеходные связи, установили малые элементы архитектурной формы, скамейки, создали игровые площадки, что обеспечило комфорт и уют гражданам данного микрорайона. На очередной год мы планируем благоустраивать такие объекты, у нас в планах также микрорайон Лошица. Напрашивается на благоустройство сквер Вилковщина, который требует обустройства и пешеходных связей, малых архитектурных форм, каких-то мест отдыха. Екатерина Забенько:

Ленинский район – это еще и самый старый фонтан, самый большой мурал, Самый большой парк – Лошицкий, самый маленький – Александровский – всего 180 на 200 метров. Огромный стадион «Динамо» и уютный, но такой знаменитый на весь мир Лицей БГУ. Сложно перечислить все объекты, которые обеспечивают высокие образовательный, спортивный, интеллектуальный уровни района, города и в целом Беларуси. Какие бы хотелось значимые мероприятия для Ленинского района анонсировать на предстоящий год?