«Основной акцент надо делать на арендное жильё». Поправки в Жилищный кодекс приняли в Беларуси

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в ходе заседания восьмой сессии приняли целый ряд законопроектов, которые затрагивают миллионы граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окончательно одобрен и законопроект о деятельности комитета судебных госэкспертиз.
Кроме того, в окончательном чтении приняты поправки в Жилищный кодекс. Новые механизмы должны помочь решить кадровые вопросы в регионах, которые раньше возникали в связи со сложностью предоставления жилья специалистам.
Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы считаем, что основной акцент надо делать на арендное жилье. Предусматривается в первую очередь предоставление этого арендного жилья специалистам из области здравоохранения, культуры, образования, строительства и других отраслей. Поэтому законопроект будет нацелен на норму, которая упрощает процедуру согласования именно в части установления понижающих коэффициентов.
«Контролировать добросовестность участников рынка». Принят законопроект об автомобильном транспорте и перевозках. Читайте здесь.