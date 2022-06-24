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«Основной акцент надо делать на арендное жильё». Поправки в Жилищный кодекс приняли в Беларуси

24 июня 2022 14:50
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Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в ходе заседания восьмой сессии приняли целый ряд законопроектов, которые затрагивают миллионы граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окончательно одобрен и законопроект о деятельности комитета судебных госэкспертиз.

Кроме того, в окончательном чтении приняты поправки в Жилищный кодекс. Новые механизмы должны помочь решить кадровые вопросы в регионах, которые раньше возникали в связи со сложностью предоставления жилья специалистам.

«Основной акцент надо делать на арендное жильё». Поправки в Жилищный кодекс приняли в Беларуси-1

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы считаем, что основной акцент надо делать на арендное жилье. Предусматривается в первую очередь предоставление этого арендного жилья специалистам из области здравоохранения, культуры, образования, строительства и других отраслей. Поэтому законопроект будет нацелен на норму, которая упрощает процедуру согласования именно в части установления понижающих коэффициентов.

«Основной акцент надо делать на арендное жильё». Поправки в Жилищный кодекс приняли в Беларуси-4

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Оксана Гайдук # Фотофакт

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