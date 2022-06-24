«Основной акцент надо делать на арендное жильё». Поправки в Жилищный кодекс приняли в Беларуси

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в ходе заседания восьмой сессии приняли целый ряд законопроектов, которые затрагивают миллионы граждан нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окончательно одобрен и законопроект о деятельности комитета судебных госэкспертиз.

Кроме того, в окончательном чтении приняты поправки в Жилищный кодекс. Новые механизмы должны помочь решить кадровые вопросы в регионах, которые раньше возникали в связи со сложностью предоставления жилья специалистам.