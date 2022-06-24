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«Контролировать добросовестность участников рынка». Принят законопроект об автомобильном транспорте и перевозках

24 июня 2022 14:48
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Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в ходе заседания восьмой сессии приняли целый ряд законопроектов, которые затрагивают миллионы граждан нашей страны, в том числе об автомобильном транспорте и перевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Контролировать добросовестность участников рынка». Принят законопроект об автомобильном транспорте и перевозках-1

Для регулирования этой сферы подготовлен новый законопроект. В правилах четко пропишут возможность для пассажиров рассчитаться за услугу любым удобным способом, даже если поездка бронируется через сервис онлайн-заказов. К тому же в документе закрепят право потребителей получать у перевозчика и диспетчера информацию о тарифе либо ориентировочную стоимость поездки.

«Контролировать добросовестность участников рынка». Принят законопроект об автомобильном транспорте и перевозках-4

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вводятся новые возможности для Транспортной инспекции по информационному обмену с государственными и негосударственными органами той оперативной информацией, которая им необходима. Это и информация Министерства внутренних дел, Министерства по налогам и сборам, Белорусского бюро по транспортному страхованию для того, чтобы Транспортная инспекция имела возможность контролировать добросовестность всех участников рынка.

Депутаты приняли законопроект по вопросам культуры. Какие основные нововведения, читайте здесь.

# Автомобили # общество # Игорь Комаровский # Фотофакт

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