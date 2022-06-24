«Контролировать добросовестность участников рынка». Принят законопроект об автомобильном транспорте и перевозках

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей в ходе заседания восьмой сессии приняли целый ряд законопроектов, которые затрагивают миллионы граждан нашей страны, в том числе об автомобильном транспорте и перевозках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для регулирования этой сферы подготовлен новый законопроект. В правилах четко пропишут возможность для пассажиров рассчитаться за услугу любым удобным способом, даже если поездка бронируется через сервис онлайн-заказов. К тому же в документе закрепят право потребителей получать у перевозчика и диспетчера информацию о тарифе либо ориентировочную стоимость поездки.