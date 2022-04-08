Сложно найти родных. О чём белорусы, живущие за границей, попросили Александра Румака?

Новости Беларуси. Наполниться белорусскостью. Ради этого на родину предков приехали представители белорусских диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культурный обмен продолжился в столице. Делегация встретилась с уполномоченным по делам религий и национальностей, чтобы озвучить свои проблемы. Бабушка аргентинки Ирины Ословски родом из Гродненской области. Однако многие соотечественники девушки не могут найти своих родных в Беларуси, связь с которыми потеряли во время войны.

И рина О словски, участни ца социально-культурного и спортивного клуба « В осток»: Белорусы, которые приезжали в Аргентину, наши дедушки и бабушки 80 лет назад приплывали на кораблях. У них были паспорта разных национальностей, в том числе польские, русские и украинские. Когда их регистрировали, они произносили имена с учетом своих языковых особенностей. В Аргентине их записывали на слух. Сейчас у нас есть большая проблема в восстановлении имен и поиске родных в Беларуси.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Мы з імі абмяркоўвалі, як нам падтрымліваць сувязі з радзімай. Яны таксама прасілі, каб і надалей захавалася выданне газеты «Голас Радзімы», якая для іх з’яўляецца доўгачаканай весткай з Беларусі. Гэта вельмі такая маляўнічая газета, у якой адлюстроўваецца на старонках і тое, што адбываецца ў нас, у Беларусі, і тое, чым жывуць нацыянальна-культурныя аб’яднанні беларусаў за мяжой.

За вклад в сохранение и популяризацию белорусской культуры и традиций Александ Румак вручил белорусам зарубежья благодарственные письма. Также гостям подарили национальные костюмы, сувениры и книги.