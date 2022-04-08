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Сложно найти родных. О чём белорусы, живущие за границей, попросили Александра Румака?

08 апреля 2022 19:40
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Новости Беларуси. Наполниться белорусскостью. Ради этого на родину предков приехали представители белорусских диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сложно найти родных. О чём белорусы, живущие за границей, попросили Александра Румака?-1

Культурный обмен продолжился в столице. Делегация встретилась с уполномоченным по делам религий и национальностей, чтобы озвучить свои проблемы. Бабушка аргентинки Ирины Ословски родом из Гродненской области. Однако многие соотечественники девушки не могут найти своих родных в Беларуси, связь с которыми потеряли во время войны.  

Сложно найти родных. О чём белорусы, живущие за границей, попросили Александра Румака?-4

Ирина Ословски, участница социально-культурного и спортивного клуба «Восток»:  
Белорусы, которые приезжали в Аргентину, наши дедушки и бабушки 80 лет назад приплывали на кораблях. У них были паспорта разных национальностей, в том числе польские, русские и украинские. Когда их регистрировали, они произносили имена с учетом своих языковых особенностей. В Аргентине их записывали на слух. Сейчас у нас есть большая проблема в восстановлении имен и поиске родных в Беларуси.  

Сложно найти родных. О чём белорусы, живущие за границей, попросили Александра Румака?-7

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:  
Мы з імі абмяркоўвалі, як нам падтрымліваць сувязі з радзімай. Яны таксама прасілі, каб і надалей захавалася выданне газеты «Голас Радзімы», якая для іх зяўляецца доўгачаканай весткай з Беларусі. Гэта вельмі такая маляўнічая газета, у якой адлюстроўваецца на старонках і тое, што адбываецца ў нас, у Беларусі, і тое, чым жывуць нацыянальна-культурныя аб’яднанні беларусаў за мяжой.  

За вклад в сохранение и популяризацию белорусской культуры и традиций Александ Румак вручил белорусам зарубежья благодарственные письма. Также гостям подарили национальные костюмы, сувениры и книги.  

Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят.  

# Государственная социальная политика # общество # Анна Корольчук # Ирина Ословски # Александр Румак # Фотофакт

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