«За что воевали наши деды и прадеды». Юнармейцы о службе на Посту Памяти № 1
Новости Беларуси. Уроки памяти пройдут во всех школах Беларуси до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречи со школьниками будут приглашать людей, чья судьба неразрывно связана с правдой войны. Кроме того, шестой школьный день дети смогут проводить в значимых исторических местах.
В 2022 году исполнилось 50 лет посту № 1 в Брестской крепости. Вахта Памяти – особенный ритуал, который отличает Брест и служит своеобразной школой патриотизма для сотен детей. Вне зависимости от погоды и дней на календаре, юнармейцы заступают в караул у Вечного огня. Через полувековую школу патриотического воспитания прошли более 100 тысяч школьников. За этот бесценный вклад Вахта Памяти в Брестской крепости была удостоена награды «За духовное возрождение».
Илья Божовский, юнармеец-инструктор Поста Памяти № 1 Брестской крепости:
Для меня это важно для сохранения исторической справедливости, правды, за что воевали наши деды и прадеды.
Мария Желенговская, юнармеец-инструктор Поста Памяти № 1 Брестской крепости:
«Вечная слава героям». И когда ты видишь эту надпись, меня брала гордость за то, что я явлюсь юнармейцем, несу Вахту Памяти и вообще гордость за свою страну.
Андрей Иванец: мы пересматриваем рекомендации по проведению шестого школьного дня – подробности далее.