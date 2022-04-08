«За что воевали наши деды и прадеды». Юнармейцы о службе на Посту Памяти № 1

Новости Беларуси. Уроки памяти пройдут во всех школах Беларуси до 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречи со школьниками будут приглашать людей, чья судьба неразрывно связана с правдой войны. Кроме того, шестой школьный день дети смогут проводить в значимых исторических местах.

В 2022 году исполнилось 50 лет посту № 1 в Брестской крепости. Вахта Памяти – особенный ритуал, который отличает Брест и служит своеобразной школой патриотизма для сотен детей. Вне зависимости от погоды и дней на календаре, юнармейцы заступают в караул у Вечного огня. Через полувековую школу патриотического воспитания прошли более 100 тысяч школьников. За этот бесценный вклад Вахта Памяти в Брестской крепости была удостоена награды «За духовное возрождение».

Илья Божовский, юнармеец-инструктор Поста Памяти № 1 Брестской крепости:

Для меня это важно для сохранения исторической справедливости, правды, за что воевали наши деды и прадеды.