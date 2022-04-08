«Здесь переплетается всё». Московскому району Минска исполнилось 45 лет

Новости Беларуси. Московский район Минска отмечают юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С момента, когда в столице появилась новая территориальная единица, прошло 45 лет.

Московский район – второй по численности жителей, здесь проживает свыше 300 тысяч человек. Это в три раза больше, чем было в 1977 году. На территории работает почти 100 тысяч субъектов хозяйствования. Этот факт искореняет проблему нехватки рабочих мест. Кроме того, Московский район входит в тройку по формированию городского бюджета.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

И мы, конечно, работая с руководством администрации города, видим, что везде по-разному складывается ситуация в плане того, что есть разная инфраструктура. Есть районы более спальные, где больше жилья. Есть районы, где больше промышленности. Московский район – здесь переплетается все. Здесь и промышленные предприятия, здесь очень много учреждений здравоохранения, социальных объектов, здесь активно строится жилье.