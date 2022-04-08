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Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят

08 апреля 2022 19:42
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Новости Беларуси. Наполниться белорусскостью. Ради этого на родину предков приехали представители белорусских диаспор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому-то из них пришлось ехать к нам недолго – из России, Украины, Латвии. А кто-то преодолел тысячи километров – из Аргентины и Иордании путь не близок. Но это того стоило, уверены гости. Ведь они уже познакомились с самобытностью полешуков, побывали на мастер-классах по ремеслам.  

Что из этого вышло? Расскажут сами гости в сюжете Анны Корольчук.  

Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят-1

Ирина Рогова – уроженка Мозырского района. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. В Беларуси чувствует себя как дома, несмотря на то, что покинула родину 40 лет назад.  

Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят-4

Ирина Рогова, руководитель Фонда российско-белорусского сотрудничества «Белые росы»:  
Культура – гэта тое, што абяднае ўвесь зямны шар. Мы друг друга зразумеем тады, калі танчым, спяваем, музыкі калі граюць. І тады сэрца адчыняецца адзін аднаму насустрач, і нам падаецца, што ўвесь свет будзе жыць добра, шчасліва і мірна.  

Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят-7

Сергей Латыголец живет в 5 000 километров от малой родины. В составе делегации приехал, чтобы рассказать о культурных проектах автономии белорусов в Томской области. А еще, чтобы узнать у коллег, как популяризировать ценности славян в непростых политических условиях.  

Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят-10

Сергей Латыголец, представитель региональной организации «Национально-культурная автономия белорусов в Томской области»:  
Мы становимся крепче, единство наше крепнет, растет. И уже точно никакие происки нас не сломят, это мы не один раз в нашей истории пережили. Переживем и в этот раз, и все будет хорошо у нас. А если не будет хорошо, то будет очень хорошо.  

Тысячи километров пути того стоили. Представители белорусских диаспор приехали на родину, и вот что говорят-13

Благодаря государственной программе «Культура Беларуси» дважды в год белорусы зарубежья посещают родину для творческой стажировки. В этот раз в программе – изучение традиций Ветковского района. Гости побывали в Музее старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова, столбунском доме культуры и неглюбском центре ткачества.  

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# Культура # общество # Ирина Рогова # Сергей Латыголец # Анна Корольчук # Фотофакт

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