«Шлейф наследственных болезней». Насколько велики риски поздних родов?

Мама в 45 лет. Благодаря развитию репродуктивных технологий женщина может родить здорового малыша. В чем преимущество поздней беременности, какие неудобства и риски с ней связаны и что нужно знать о материнстве? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Елена, какие все-таки есть риски поздних родов?

Елена Панкратова, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, заведующий отделением планирования семьи и репродукции частного медицинского центра:

Риски во время беременности и родов есть не только в позднем возрасте. Они есть и в молодом возрасте. Рожать опасно и в 15 лет. К сожалению, мы помним такие случаи. У каждого из нас есть пример, когда девочка рожала в 15 лет. Это ведь тоже плохо, правда? Организм еще не окреп, не сформировался. В 40 лет, может быть, это поздновато. Алеся Лакина:

Мы не берем 15 лет.

Елена Панкратова:

Мы говорим, что тогда рано, а теперь поздно. Почему поздно? Потому что, к сожалению, за нами остался шлейф этих болезней, который уже к этому возрасту сформировался, как мы этого не хотим. Природа придумала следующим образом, смотрите, какая у нее хитрость была: у девочки начинается менструация в 12-14 лет. У нее идет становление репродуктивной менструальной функции. Затем к 18 годам организм расцветает, и расцвет его приходится на возраст 25 лет. Затем происходит постепенное, очень плавное снижение способности женщины к деторождению. Пики снижений деторождения – это возраст 33, 37 и 42 года. Затем организм резко стареет и способность к деторождению резко утрачивается. Естественно, когда мы говорим про возраст 40 лет, то мы имеем уже определенные болезни. К сожалению, мы все смертны, стареем. Алеся Лакина:

И ослабление возможности деторождения. Вы только что озвучили. Елена Панкратова:

Да. Так вот, не надо забывать про этот расцвет. Алеся Лакина:

Но в 40 нет расцвета, вы же сказали. Уже все.