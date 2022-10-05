«Сливают потихоньку Украину». Почему США больше не нужен киевский режим?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире поговорим вместе с Юрием Терехом, известным как полковник Жордочкин, а также к нам по скайпу присоединится военный обозреватель и колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Обсудим с ними прошедшее совещание Лукашенко с силовым блоком страны, обман беглых предателей, террор против Беларуси и обстановку на линии боевого соприкосновения.

Григорий Азаренок, СТВ: Спецслужба США считает, что взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, санкционировали части украинского правительства. Ну, то есть Штаты уже признают. Или с себя подозрения уводят, или сливают Украину?

Юрий Терех, публицист:

Сливают потихоньку Украину. Уже как бы все. Производства уже в любом случае в Америку приедут, Украина уже не нужна. Украина здесь не субъект, а объект, который послужил в нужных целях. Сейчас все, что было надо, решили. Сейчас потихоньку начнут осуждать. Уже появляются критические публикации, о нацизме будут заметки появляться, о фейках, о пытках. И постепенно начнут переводить общественное мнение в нужную сторону, мол, пусть там сами, а мы уже больше не хотим.

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