«Слишком легко доставались блага». Почему молодому поколению не хватает дисциплины?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Анжелика Сафонова, психолог:

У нас часто появляется термин «Информационная война», а я хочу сказать о другом: когнитивная война идет. Это более опасная вещь. Это как борьба за умы, за подмену понятий. Наше поколение детей, подростков воспитывает не на самодисциплине. А надо быть высокоорганизованным человеком, чтобы приступить к какой-либо деятельности, неважно, будет это учеба в университете, распределение.

Алена Сырова:

Наоборот. Как нас воспитывали? Не высовывайся, сиди тихо. А сейчас – пусть у тебя будет инициатива, ты не бойся, иди вперед. Вот они и не боятся. Возможно, они иногда свои силы неравноценно оценивают.