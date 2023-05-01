«Слишком легко доставались блага». Почему молодому поколению не хватает дисциплины?
Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Та ситуация, которая сейчас сложилась в мире, требует жесточайшей дисциплины и принятия непопулярных жестких решений.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы в условиях диктатуры, я согласен.
Сергей Дик:
А это разве плохо?
Алена Сырова, СТВ:
Почему у нас так произошло? Может быть, обнаглели?
Анжелика Сафонова, психолог:
У нас часто появляется термин «Информационная война», а я хочу сказать о другом: когнитивная война идет. Это более опасная вещь. Это как борьба за умы, за подмену понятий. Наше поколение детей, подростков воспитывает не на самодисциплине. А надо быть высокоорганизованным человеком, чтобы приступить к какой-либо деятельности, неважно, будет это учеба в университете, распределение.
Алена Сырова:
Наоборот. Как нас воспитывали? Не высовывайся, сиди тихо. А сейчас – пусть у тебя будет инициатива, ты не бойся, иди вперед. Вот они и не боятся. Возможно, они иногда свои силы неравноценно оценивают.
Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
Мне кажется, мы слишком бархатные условия создали для молодежи, особенное 1990 – 2000 годы. Доступность была. Каждый родитель хотел, чтобы ребенок получил образование, чтобы у него были те игрушки, которых не было у меня в детстве, чтобы я обязательно сделал возможность, чтобы он отдохнул. Телефон? На тебе телефон. Слишком легко доставались блага.
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