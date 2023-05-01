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Кто в ответе за белорусские праздники? Вот что сказали в облисполкоме

01 мая 2023 18:04
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Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!  

Алена Сырова, СТВ:  
Я вспомнила, Денис Владимирович, вашу фразу, кто должен взять инициативу, в том числе за форматы празднования праздников.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Иногда журналисты.  

Алена Сырова:  
Журналисты – понятно. Журналисты у нас во всем виноваты, как и Президент. Президент и журналисты – других виновных у нас нет. Но выходит, что инициатива, возможно, должна исходить, в том числе и от вас, от ваших подчиненных, от ваших руководителей. Возможно, какая-то идея, которая приживется в стране, может, вы подадите пример – и она разрастется на всю Республику. Что думаете?  

Кто в ответе за белорусские праздники? Вот что сказали в облисполкоме-1

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:  
Ради интереса зайдите на сайт Гомельского облисполкома, там есть календарь событийных мероприятий, это если возвращаясь к инициативе. В любом случае, если мы говорим сегодня о мероприятиях, которые проходят в регионах, городах, населенных пунктах, там есть инициаторы, которые сегодня готовят заранее. Получается как – это другой вопрос, но то, что праздники и мероприятия не проходят сами по себе, всегда есть те, кто предлагает их, однозначно.  

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# Праздники # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Денис Езерский # Фотофакт

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