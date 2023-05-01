Кто в ответе за белорусские праздники? Вот что сказали в облисполкоме

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

Я вспомнила, Денис Владимирович, вашу фразу, кто должен взять инициативу, в том числе за форматы празднования праздников.

Кирилл Казаков, СТВ:

Иногда журналисты.

Алена Сырова:

Журналисты – понятно. Журналисты у нас во всем виноваты, как и Президент. Президент и журналисты – других виновных у нас нет. Но выходит, что инициатива, возможно, должна исходить, в том числе и от вас, от ваших подчиненных, от ваших руководителей. Возможно, какая-то идея, которая приживется в стране, может, вы подадите пример – и она разрастется на всю Республику. Что думаете?