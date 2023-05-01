Молодёжь – двигатель прогресса в Беларуси? Мнение депутата Сергея Дика

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Есть еще один сюжет, на который я бы хотел обратить внимание. Что касается перспектив и возможности самореализации для самых разных слоев населения и для представителей самых разных социально-демографических групп. Когда мы интересуемся тем, насколько удовлетворены люди возможностями трудоустройства, есть одна тенденция, которая отчетливо прослеживается. Как раз таки в наибольшей степени удовлетворены такими возможностями те, кто помоложе. Сталкиваются в большей степени с проблемами найти работу, трудоустройство люди среднего и старшего возраста, поэтому для молодежи, вне всякого сомнения, определенные перспективы есть. И есть еще один сюжет, когда мы говорим о сложностях адаптации профессиональной, трудовой, о сложностях самореализации для молодежи, нужно понимать, что молодежь воспитывается системой образования, средой, средствами массовой информации, теми взрослыми: родителями, дедушками, бабушками, – которым самим необходимо учиться жить в новых реалиях. Тот опыт, который передает семья, весьма и весьма действенный. Если родители и представители старших поколений не смогли по каким-то причинам не смогли должным образом вписаться в эту среду, которая требует интеллектуально подготовленных, готовых рисковать людей, то, соответственно, на сознание этих молодых людей это и накладывается: лучше не высовываться, лучше не лезть, лучше не занимать чье-то, другое место. Поэтому эта проблема, как и все другие, носит комплексный характер и зависит от многих факторов.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мне кажется, не все так плохо. Президент в октябре 2022 года, когда посещал выставку «Беларусь интеллектуальная», мы видели, сколько разработок сделаны молодыми специалистами, инженерами, учеными. Выставка ТИБО – то же самое было представлено. Молодежь работает, у них есть возможности. Проект «100 идей для Беларуси» для студентов университетов. Работаем.