Как воспитать достойную смену руководителей? Мнение Дмитрия Швайбы

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему! Кирилл Казаков, СТВ:

А руководители профсоюзов часто обращаются с тем, что с ними не правильно другие руководители поступают?

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

У нас есть хорошая профсоюзная шутка, когда руководитель, особенно на государственном предприятии, говорит: мы такие же члены профсоюза и наши права иногда ущемлены. Алена Сырова, СТВ:

Даже вызывает улыбку, но на самом деле, наверное, не смешно. Дмитрий Швайба:

Улыбка, но такая, знаете. В каждой шутке есть доля шутки. Я очень благодарен всем присутствующим здесь спикерам за то, что оставили для меня очень важный момент. Одно из основных требований к руководителю – это наличие успешного практического проекта. Вот с этим лишь только можно прийти на руководящую должность. Алена Сырова:

Ну конечно, тебя всегда спросят, что ты сделал? Дмитрий Швайба:

Именно поэтому настолько сильна на сегодняшний день управленческая вертикаль, именно об этом говорил глава государства. Он очень четко понимает, что на сегодня приведены на эти должности люди, которые имеют очень успешные проекты в регионах или в аппарате правительства. Именно поэтому настолько эффективно сегодня экономика Беларуси справляется с вызовами, санкционными воздействиями, именно поэтому мы можем с уверенностью в какой-то степени смотреть в будущее. Но что касается руководящего состава и дороги в ней молодежи. Молодежь – это всегда прекрасно, это наше будущее, при этом нужно очень четко понимать, какие сложности есть у молодежи. Молодежь – это зачастую креатив без базовых знаний, например.