Как воспитать достойную смену руководителей? Мнение Дмитрия Швайбы
Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Кирилл Казаков, СТВ:
А руководители профсоюзов часто обращаются с тем, что с ними не правильно другие руководители поступают?
Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
У нас есть хорошая профсоюзная шутка, когда руководитель, особенно на государственном предприятии, говорит: мы такие же члены профсоюза и наши права иногда ущемлены.
Алена Сырова, СТВ:
Даже вызывает улыбку, но на самом деле, наверное, не смешно.
Дмитрий Швайба:
Улыбка, но такая, знаете. В каждой шутке есть доля шутки. Я очень благодарен всем присутствующим здесь спикерам за то, что оставили для меня очень важный момент. Одно из основных требований к руководителю – это наличие успешного практического проекта. Вот с этим лишь только можно прийти на руководящую должность.
Алена Сырова:
Ну конечно, тебя всегда спросят, что ты сделал?
Дмитрий Швайба:
Именно поэтому настолько сильна на сегодняшний день управленческая вертикаль, именно об этом говорил глава государства. Он очень четко понимает, что на сегодня приведены на эти должности люди, которые имеют очень успешные проекты в регионах или в аппарате правительства. Именно поэтому настолько эффективно сегодня экономика Беларуси справляется с вызовами, санкционными воздействиями, именно поэтому мы можем с уверенностью в какой-то степени смотреть в будущее. Но что касается руководящего состава и дороги в ней молодежи. Молодежь – это всегда прекрасно, это наше будущее, при этом нужно очень четко понимать, какие сложности есть у молодежи. Молодежь – это зачастую креатив без базовых знаний, например.
Кирилл Казаков:
В этом вы правы, да.
Дмитрий Швайба:
И в этом смысле и системе образования стоит очень серьезно поработать, и первому рабочему месту. Отсюда и тема молодого специалиста, я когда-то сам был молодым специалистом и помню, в чем был смысл привести меня к первому разряду – это такой почтенный дедушка ходил и сопровождал мое рабочее место. На сегодня актуальность этого достаточно высока, именно с этих людей, которые не потеряются на первых рабочих местах, которые закончат правильное учебное заведение, которое даст им дорогу в профессию, мы получим тех руководителей, которые возглавят страну завтра. И то, о чем говорит наш Президент.
Алена Сырова:
Это будет завтра, а этот момент который мы имеем сейчас? Вы говорите, практический опыт, мы эффективно себя показываем, стойко держим удар, даже на примере того же сельского хозяйства, у меня такая мысль, когда озвучивают классные цифры, которыми можно гордиться, по итогам года, а потом озвучивает тот же глава государства какие-то проблемы, говорит: а там, а там, а там полполя забыли, там не сделали. Я думаю, а если бы у нас и здесь засеяли и здесь собрали, то и цифры были бы еще выше. То есть получается тем, кто недобросовестно выполняет свою работу, мы сами каким-то образом тормозим.
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