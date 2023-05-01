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«Кроме желания нужны компетенции». Кто может стать молодым руководителем?

01 мая 2023 19:20
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Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!  

Кирилл Казаков, СТВ: 
Совет Республики – организация, в которую очень много поступает жалоб. Они идут чаще всего от жителей городов, сел на все что угодно. А это чаще всего то, что не выполняют власти. А это чаще всего то, что получал Президент. 

«Кроме желания нужны компетенции». Кто может стать молодым руководителем?-1

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Да, эти вопросы возникают. Очень обидно, когда нашего гражданина начинают отфутболивать, друг другу посылать. И в течение нескольких лет вопросы мелкие не решаются. 

Кирилл Казаков: 
Особенно, когда Президент говорит, он слышит, а приходит к власти местной, а там не решается вопрос. 

Елена Зябликова: 
Сегодня мы говорим, что на местах должны быть достойные, преданные своему делу, которые понимают и знают, что они должны делать на своем месте, как и профсоюзы. Доверие к организации зависит от лидера. Почему раньше говорили, что не верят профсоюзам? Потому что лидер был недостойным. Так и властям. Поэтому сегодня ужесточается законодательство. Каждый человек, который берет портфель и садится в кресло, должен прежде всего понимать, что за ним стоят люди. И за формирование команды прежде всего несет он ответственность. В любом регионе сегодня кадровый голод, во многом мы сами в этом виноваты, потому что в какой-то период времени мы просто упустили из виду нашу молодежь, обращали внимание на какие-то другие моменты, но не видели своих новых будущих руководителей. 

Алена Сырова, СТВ: 
Говорят, что одной из причин стало то, что раньше, мол, инициативу нельзя было проявлять. Часто приводят пример, что руководители привыкли, что раз он вышел с инициативой – его отругали… 

Кирилл Казаков: 
Чем удобнее, тем лучше, а инициативу лучше не надо. 

Алена Сырова: 
Сейчас ситуация поменялась. 

«Кроме желания нужны компетенции». Кто может стать молодым руководителем?-4

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Говорили, что у некоторых есть желание поруководить. Но кроме желания нужны компетенции. А их так просто не создать. И жесточайшая дисциплина, исполнительская, чтобы руководитель мог потребовать исполнения, а для этого что нужно? Во-первых, профессионализм: образование, обучение и опыт. Просто поруководить – вот результат. Отсюда кадровый резерв: правильный подбор кадров, профессионалов, тех, кто инициативен. Вот тогда проблема будет решаться. И это не одномоментный, должна быть выстроена система. 

Алена Сырова: 
Эти требования разве вчера появились? 

Сергей Дик: 
Президент сказал, что требовал это и раньше. 

Кирилл Казаков: 
Президент говорит: мой кадровый резерв, я занимаюсь им лично, я несу за него ответственность, у каждого он должен быть. Но в итоге мы приходим к тому, что на уровне законодателей надо садиться и принимать еще один какой-то закон, который возлагает ответственность за то, что ты не смог что-то сделать. Ты не можешь уйти в соседнюю частную компанию и махать, говорить: мне без разницы, я здесь. 

Сергей Дик: 
Видимо, да, время пришло. 

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Елена Зябликова # Алена Сырова # Сергей Дик # Фотофакт

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