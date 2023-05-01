«Кроме желания нужны компетенции». Кто может стать молодым руководителем?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Кирилл Казаков, СТВ:
Совет Республики – организация, в которую очень много поступает жалоб. Они идут чаще всего от жителей городов, сел на все что угодно. А это чаще всего то, что не выполняют власти. А это чаще всего то, что получал Президент.
Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, эти вопросы возникают. Очень обидно, когда нашего гражданина начинают отфутболивать, друг другу посылать. И в течение нескольких лет вопросы мелкие не решаются.
Кирилл Казаков:
Особенно, когда Президент говорит, он слышит, а приходит к власти местной, а там не решается вопрос.
Елена Зябликова:
Сегодня мы говорим, что на местах должны быть достойные, преданные своему делу, которые понимают и знают, что они должны делать на своем месте, как и профсоюзы. Доверие к организации зависит от лидера. Почему раньше говорили, что не верят профсоюзам? Потому что лидер был недостойным. Так и властям. Поэтому сегодня ужесточается законодательство. Каждый человек, который берет портфель и садится в кресло, должен прежде всего понимать, что за ним стоят люди. И за формирование команды прежде всего несет он ответственность. В любом регионе сегодня кадровый голод, во многом мы сами в этом виноваты, потому что в какой-то период времени мы просто упустили из виду нашу молодежь, обращали внимание на какие-то другие моменты, но не видели своих новых будущих руководителей.
Алена Сырова, СТВ:
Говорят, что одной из причин стало то, что раньше, мол, инициативу нельзя было проявлять. Часто приводят пример, что руководители привыкли, что раз он вышел с инициативой – его отругали…
Кирилл Казаков:
Чем удобнее, тем лучше, а инициативу лучше не надо.
Алена Сырова:
Сейчас ситуация поменялась.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Говорили, что у некоторых есть желание поруководить. Но кроме желания нужны компетенции. А их так просто не создать. И жесточайшая дисциплина, исполнительская, чтобы руководитель мог потребовать исполнения, а для этого что нужно? Во-первых, профессионализм: образование, обучение и опыт. Просто поруководить – вот результат. Отсюда кадровый резерв: правильный подбор кадров, профессионалов, тех, кто инициативен. Вот тогда проблема будет решаться. И это не одномоментный, должна быть выстроена система.
Алена Сырова:
Эти требования разве вчера появились?
Сергей Дик:
Президент сказал, что требовал это и раньше.
Кирилл Казаков:
Президент говорит: мой кадровый резерв, я занимаюсь им лично, я несу за него ответственность, у каждого он должен быть. Но в итоге мы приходим к тому, что на уровне законодателей надо садиться и принимать еще один какой-то закон, который возлагает ответственность за то, что ты не смог что-то сделать. Ты не можешь уйти в соседнюю частную компанию и махать, говорить: мне без разницы, я здесь.
Сергей Дик:
Видимо, да, время пришло.
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