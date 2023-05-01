«Кроме желания нужны компетенции». Кто может стать молодым руководителем?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему! Кирилл Казаков, СТВ:

Совет Республики – организация, в которую очень много поступает жалоб. Они идут чаще всего от жителей городов, сел на все что угодно. А это чаще всего то, что не выполняют власти. А это чаще всего то, что получал Президент.

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, эти вопросы возникают. Очень обидно, когда нашего гражданина начинают отфутболивать, друг другу посылать. И в течение нескольких лет вопросы мелкие не решаются. Кирилл Казаков:

Особенно, когда Президент говорит, он слышит, а приходит к власти местной, а там не решается вопрос. Елена Зябликова:

Сегодня мы говорим, что на местах должны быть достойные, преданные своему делу, которые понимают и знают, что они должны делать на своем месте, как и профсоюзы. Доверие к организации зависит от лидера. Почему раньше говорили, что не верят профсоюзам? Потому что лидер был недостойным. Так и властям. Поэтому сегодня ужесточается законодательство. Каждый человек, который берет портфель и садится в кресло, должен прежде всего понимать, что за ним стоят люди. И за формирование команды прежде всего несет он ответственность. В любом регионе сегодня кадровый голод, во многом мы сами в этом виноваты, потому что в какой-то период времени мы просто упустили из виду нашу молодежь, обращали внимание на какие-то другие моменты, но не видели своих новых будущих руководителей. Алена Сырова, СТВ:

Говорят, что одной из причин стало то, что раньше, мол, инициативу нельзя было проявлять. Часто приводят пример, что руководители привыкли, что раз он вышел с инициативой – его отругали… Кирилл Казаков:

Чем удобнее, тем лучше, а инициативу лучше не надо. Алена Сырова:

Сейчас ситуация поменялась.