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Как мотивировать белорусов осознать ответственность за свою работу? Мнение психолога

01 мая 2023 18:18
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Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!  

Алена Сырова, СТВ:  
Как, Анжелика, не знаю, может, мотивационные курсы какие-то всей стране? Как мотивировать людей осознать эту ответственность – то, что ты сам живешь и живешь в своем мире, но что твои действия влияют на то, в какой стране мы все живем?  

Как мотивировать белорусов осознать ответственность за свою работу? Мнение психолога-1

Анжелика Сафонова, психолог:  
Во-первых, это вопрос ответственности. Всегда нужно брать ответственность, а не на кого-то скидывать, что виноват сосед, руководитель. Вообще, я считаю, что в каждой организации должен быть психолог – не смешно, так оно и есть. Должны быть мини-собрания, на которых будут высвечиваться проблемы и группового взаимодействия – люди чаще всего просто не понимают друг друга вообще, не хотят слышать даже, поэтому то, что предлагает один, для другого как следующая ступенька: нет, я перескочу на нее, нет-нет он не будет этого делать, я попробую это реализовать. У него автоматически это не получится, потому что он не имеет тех мыслей, креатива, как другой. То есть все равно с людьми надо работать.  

Алена Сырова:  
Грамотный руководитель – это и психолог, и идеолог, и профсоюзный лидер в одном лице.  

Анжелика Сафонова:  
У нас Президент молодец, перестанавливает все время кадры, но хорошо бы тот, кто уже долго засиделся, проходил, знаете, как не просто переквалификацию, а как экзамен – сдачу экзамена на свою деятельность – я с психологической точки зрения.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Российской империи был такой Табель о рангах, и каждый из рангов нужно было заслужить. Что-то подобное.  

Анжелика Сафонова:  
Да-да.  

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# Психология # общество # Алена Сырова # Анжелика Сафонова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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