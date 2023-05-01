Как мотивировать белорусов осознать ответственность за свою работу? Мнение психолога

Алена Сырова, СТВ: Как, Анжелика, не знаю, может, мотивационные курсы какие-то всей стране? Как мотивировать людей осознать эту ответственность – то, что ты сам живешь и живешь в своем мире, но что твои действия влияют на то, в какой стране мы все живем?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Анжелика Сафонова, психолог:

Во-первых, это вопрос ответственности. Всегда нужно брать ответственность, а не на кого-то скидывать, что виноват сосед, руководитель. Вообще, я считаю, что в каждой организации должен быть психолог – не смешно, так оно и есть. Должны быть мини-собрания, на которых будут высвечиваться проблемы и группового взаимодействия – люди чаще всего просто не понимают друг друга вообще, не хотят слышать даже, поэтому то, что предлагает один, для другого как следующая ступенька: нет, я перескочу на нее, нет-нет он не будет этого делать, я попробую это реализовать. У него автоматически это не получится, потому что он не имеет тех мыслей, креатива, как другой. То есть все равно с людьми надо работать.

Алена Сырова:

Грамотный руководитель – это и психолог, и идеолог, и профсоюзный лидер в одном лице.

Анжелика Сафонова:

У нас Президент молодец, перестанавливает все время кадры, но хорошо бы тот, кто уже долго засиделся, проходил, знаете, как не просто переквалификацию, а как экзамен – сдачу экзамена на свою деятельность – я с психологической точки зрения.

Кирилл Казаков, СТВ:

Российской империи был такой Табель о рангах, и каждый из рангов нужно было заслужить. Что-то подобное.

Анжелика Сафонова:

Да-да.

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