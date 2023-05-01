Почему нельзя переносить праздники, если хочешь их процветания? Рассказал Денис Езерский

Кирилл Казаков: В один момент гремело все. Называлось чуть ли не белорусским Габрово. С анекдотами, шутками. А сейчас люди не знают, что это.

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Денис Езерский:

Я бы сказал, что потихонечку возвращаются, потому что мы должны не забывать период, когда мы просто-напросто перестали праздновать мероприятие. Это было у нас связано с пандемией. У нас это было связано с переносами этого праздника по причине различных моментов, связанных с ограничениями. Конечно, если мы говорим о том, чтобы мероприятие оставалось в памяти, оно должно быть стабильным. Оно должно проходить в одну и ту же дату, в одном и том же месте. Мы должны его насыщать каждый год, отрабатывать, что получилось, что не получилось. Стоит только хоть раз сказать, что, стоп, причина важная или неважная, но мы переносим, раз перенесли, два – у людей начинает пропадать из памяти.

Кирилл Казаков:

У нас достаточно новый праздник в Лясковичах. Но ситуация такая, что доехать туда сложно. Нужно собираться и ехать. При этом многие едут. Что делается, чтобы этот праздник стал популярным прежде всего у обычного туриста?

Денис Езерский:

Это как раз тот праздник, который мы не отменили ни в 2020 году, ни когда были рекомендации во время пандемии. Потому что посмотрели, как на Автюках это отразилось. Фактически, это праздник, который каждый год набирает. Он набирает не только с точки зрения количества зрителей, которые туда приезжают. К слову, у нас последний праздник, он один раз в два года отмечается, более 50 тысяч «Зов Полесья» прошло. Сегодня коммерческая выгода в этом празднике есть, торговля зарабатывает.

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