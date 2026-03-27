В Израиле заявили о критической нехватке солдат

Безопасность Израиля оказалась под серьезной угрозой. Защищать страну некому. Об этом заявили в командовании израильской армии. Вооруженные силы столкнулись с беспрецедентным кадровым голодом, который стал критическим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства обороны, сейчас армии не хватает минимум 15 тысяч солдат. В том числе 7-8 тысяч военнослужащих, подготовленных к боевым действиям. Если эту проблему срочно не решить, то в ближайшее время армия окажется не в состоянии выполнять свои задачи по защите страны.

Эяль Замир, генерал-лейтенант, начальник Генштаба Армии обороны Израиля:

Я бью тревогу. Армии обороны Израиля сейчас необходим закон о воинской повинности, закон о резерве и закон о продлении обязательной службы. Резервисты не выдержат этих радикальных изменений. Если этого не сделать армия не сможет выполнять свои рутинные задачи.

Кризис обострился в начале этого месяца, когда Израиль стал воевать на два фронта: против Ирана и «Хезболлы» на юге Ливана, что требует дополнительных сил. Армия страны насчитывает около 170 тысяч военнослужащих действительной службы и почти полмиллиона резервистов. После нападения ХАМАС в октябре 2023 года было призвано около 300 тысяч резервистов – это крупнейшая мобилизация в истории Израиля.