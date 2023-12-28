Здесь раскроют талант каждого. Центр инклюзивной культуры в Гомеле наградили премией «За духовное возрождение»

За развитие гуманитарной сферы и интеграцию людей с инвалидностью в обществе Гомельский центр инклюзивной культуры отмечен наградой «За духовное возрождение». Учреждение – единственное подобное в Беларуси. В нем занимаются творчеством более 500 человек, половина из которых имеют статус инвалида. Для них центр стал вторым домом, а коллектив – семьей. О тех, кто поддерживает и мотивирует, репортаж Анны Корольчук в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жестовой песней Янита Лашкевич занимается два года. В центр инклюзивной культуры девочка пришла вслед за старшими братом и сестрой. За это время смогла побороть скованность и стала настоящей артисткой. Сейчас юная звездочка готовится покорять сцену Дворца Республики.

Янита Лашкевич, воспитанница Гомельского городского центра инклюзивной культуры:

Мне нравится сюда ходить петь, потому что интересно. Мне нравится преподаватель Женя.

Евгений Васильев, заведующий отделом народного творчества и культурно-массовой деятельности Гомельского городского центра инклюзивной культуры:

Здесь очень прекрасные возможности для реализации собственного потенциала. Задача каждого руководителя и преподавателя – помочь человеку выйти из своих рамок. Это очень важно и постепенно получается. Кто-то быстрее раскрывается, кто-то медленнее. Тем не менее раскрываются все.

Центр инклюзивной культуры – единственное в своем роде учреждение в Беларуси. Его история началась в 2017 году, после преобразования Дома культуры общества глухих. В Гомеле решили, что возможность самовыражения должна быть и у людей с другими видами инвалидности: колясочников, горожан с ДЦП, ограничениями по зрению и психическими расстройствами.

Анна Корольчук, корреспондент:

Выйти на сцену, не боясь яркого света, звука и публики, для ребенка-аутиста – все равно что пробить стену ладошкой. Но педагоги помогают творить подобные чудеса. Постепенно, с терпением и упорством раскрывают личность каждого воспитанника, словно ракушку с жемчужиной.

Среди них – Дмитрий Геращенко, незрячий музыкант-виртуоз. Сам освоил десятки инструментов и обучает этому детей. Музыкальный арсенал его студии постоянно пополняется.