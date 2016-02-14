Следственный комитет Беларуси: раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений приближается к 100%

Новости Беларуси. Еще одна тема недели — качество работы Следственного комитета. В коллегии ведомства принял участие Президент. Александр Лукашенко посоветовал меньше опираться на статистику, как на результат работы ведомства. Ответ на этот вопрос, насколько эффективны, следовали надо искать в обществе. В то же время, Президент подчеркнул, что цифры отражают результат и могут служить для анализа эффективности.

Уверенной походкой по ставшим уже родными коридорам. Ее интуиции могут позавидовать опытные Шерлоки Холмсы. Вот уже полтора года Наталья Петраченко в Следственном комитете. На работу пришла сразу после учебы и уже старший следователь. В руках хрупкой девушки - не одно уголовное дело. Тяжкие, особо тяжкие... Взять, к примеру, одно из них - крупное мошенничество. Только сейчас найдено 30 потерпевших.

Наталья Петраченко, старший следователь Советского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

У нас, так сказать, семейное, наследственное. Работа в органах. Есть та самая мечта о наведении всемирного порядка.

Для кого-то семейное призвание, для кого-то - мечта, но для всех еще и ежедневная работа. На неделе коллегия Следственного комитета собрала более сотни человек. Председатель СК обо всех проблемах и задачах знает «изнутри». На этой должности Иван Носкевич с ноября, но вот в сфере работает не первый год.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

В прошедшем году дел увеличилось на 4,5%. При этом прокурором для направления в суд передано на 7% уголовных дел больше, чем в 2014-ом.

Нашумевшая история с медицинским центром.Тогда ринопластика стала роковой для молодой девушки. Недавнее хищение имущества на крупном машиностроительном холдинге. Трагедии в Борисове и Слуцке, когда неисправность газового оборудования стала причиной гибели людей.

Сегодня Следственный комитет — это расследование не одного десятка громких дел. Только за прошлый год — более 54 тысяч. Но далеко не сухая статистика — главный показатель работы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное будет — эффективность работы Следственного комитета. Мы на этот вопрос будем серьезно смотреть. Первое — это реакция населения. А чем милиция может нравиться? Показать факты населению как результат реагирования на его жалобу. Поэтому разные критерии, и я прошу, чтобы вы это имели в виду. Нам не нужна показуха.

Старинный особняк, построенный в 30-е годы ХІХ века. Здание сменило не одного хозяина, в нем располагались лазарет, казармы кавалерийского полка, военная прокуратура. В ведение Следственного комитета перешло от Национального исторического музея.

Переезд был еще и новым этапом. Стало понятно: качество предварительного расследования в стране повысилось. «Разгрузили» и следователей МВД. С каждым годом совершенствуется и работа. В практику внедряют новые формы и методы расследования.

Те самые новые формы и методы особенно актуальны для тех, у кого каждый след на счету. Картину происшествия для них составят выброшенные компьютер, планшет и мобильный телефон.

Владимир Шишко, начальник криминалистического отдела Центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:

Функции этого комплекса позволяют извлекать нам информацию даже из заблокированных мобильных телефонов.

Выездная лаборатория поможет добавить оперативности, а каждый отпечаток, частичка материала и самый незаметный след незамеченным уж точно не останется.

Владимир Шишко:

Криминалистический чемодан «Визит» для изъятия биологических следов и объектов. Криминалистический чемодан «Тракт» для изъятия объемных следов.

И таких мобильных лабораторий 5 в Беларуси. Оснащены по последним требованиям, - отмечают криминалисты СК. Вот только за мировыми новинками все равно следят. Россия, Израиль, Германия – законодатели моды «криминалистического мира».

Владимир Шишко:

Мы пытаемся отслеживать мировые новинки в области криминалистической техники. Апробировать их, чтобы повышать эффективность. Преступность на месте не стоит, следы видоизменяются.

Такое повышение технической подготовки, несомненно, плюс. И результаты работы видны. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений приближается к 100%. Впрочем, в ведении Следственного комитета еще и дела экономические. Сосредоточиться тут нужно на максимальном возмещении причиненного вреда. Правда, и здесь есть свои «но».

Александр Лукашенко:

Нельзя допустить, чтобы правоохранители были препятствием для эффективной работы предприятий и улучшения инвестиционного климата. Мы уже приняли все меры для того, чтобы инспектор, идя по улице, не имел права зайти в ларек и по своей воле там начать его проверять, вытряхивать. Это же недопустимо, пока начальник не даст предписание. Главное — это экономика. Мы не должны в угоду каким-то показателям, даже громким делам удушить предпринимателя, который кормит страну.

Что нужно сделать для повышения эффективности? Нужно ли оптимизировать структуру Следственного комитета? Или, к примеру, необходимо ли открывать специализированный вуз? Сегодня специалистов для комитета готовят на следственно-экспертном факультете Академии МВД.

Сергей Чеботарев, пресс-офицер Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Что касается 2015 года, мы готовили 87 человек в интересах Следственного комитета. Из них – 10 девушек. Конкурс составил 2,2 человека на место.

Грамотные кадры в специализированном вузе готовить можно. Тем не менее, вопрос необходимо детально изучить, - отмечает Президент.

Александр Лукашенко:

Следователь от природы качествами должен обладать. Особенно интуицией. Их надо искать везде, где только возможно, а потом уже доучивать. Может, мы придем к тому, что мы, где-то вот таких людей отыскав, создадим какую-то структуру. Но давайте это серьезно изучим.

Заявления рассматривать в установленный срок, внимание обеспечению экономической безопасности, не забывать нужно о профилактике правонарушений. И главное — никакой погони за статистикой. В ближайшее время реформировать хотят и структуру Следственного комитета. К примеру, создать профильный отдел для расследования дел в области информационных технологий. За преступностью нужно идти «в ногу». Не упуская ни один след, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.