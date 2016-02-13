Прямой эфир

В Беларуси утверждена госпрограмма о соцзащите и содействии занятости населения до 2020 года

13 февраля 2016 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси утверждена госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения до 2020 года. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров.

Цель программы - повышение эффективности политики занятости, улучшение условий охраны труда, создание безбарьерной среды, обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых людей.

Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, будет реализован комплекс мероприятий, который позволит сохранить уровень безработицы в пределах 1,5-2%, снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, а также увеличить количество доступных для инвалидов объектов социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты

Другие новости рубрики

Все новости
Негодования белорусских ИП: теперь торговать надо по цивилизованным правилам
13 февраля 2016 16:40

Негодования белорусских ИП: теперь торговать надо по цивилизованным правилам

Прямые телефонные линии: как администрация решает проблемы граждан?
13 февраля 2016 16:30

Прямые телефонные линии: как администрация решает проблемы граждан?

Начальник технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома — об интеллектуальной транспортной системе в Минске
13 февраля 2016 14:10

Начальник технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома — об интеллектуальной транспортной системе в Минске