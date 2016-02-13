В Беларуси утверждена госпрограмма о соцзащите и содействии занятости населения до 2020 года

Новости Беларуси. В Беларуси утверждена госпрограмма о социальной защите и содействии занятости населения до 2020 года. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров.

Цель программы - повышение эффективности политики занятости, улучшение условий охраны труда, создание безбарьерной среды, обеспечение социальной интеграции инвалидов и пожилых людей.

Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, будет реализован комплекс мероприятий, который позволит сохранить уровень безработицы в пределах 1,5-2%, снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость, а также увеличить количество доступных для инвалидов объектов социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.