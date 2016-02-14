Изучение иностранных языков в раннем детстве: преимущества и особенности обучения

6-летняя Настя изучает английский уже 3 месяца. Правда, хмурым словом уроки занятия в детском саду назвать не получается. Два раза в неделю, вместо привычного «здравствуй», воспитанные девочки говорят «hello», знакомых животных приходится называть странными словами, а читать неведомые раньше буквы.

Елена Жалейко, мама Насти:

Мы начали изучать в нашем саду английский язык, очень благодарны преподавателю Ольге Леонидовне, потому что ребенок уже знает отдельные слова. Когда она приходит домой, она может уже называть слова на английском языке, счет на английском языке не только до 10 мы с ней освоили, мы можем посчитать и до 100 на английском с моей помощью. И вообще хотелось бы будущее ребенка связать со знанием языков.

Знание иностранных языков сегодня — не просто бонус для портфолио, а совершенно необходимый навык успешного и культурного человека.

Поэтому самые дальновидные из родителей уже с первых лет жизни отдают на языковые курсы своих детей, пока те не успели растерять молочные зубы и природную способность к легкому изучению. Самым маленьким студентам всего три года.

Татьяна Размыслович, преподаватель английского и итальянского языков:

Приходится придумывать какие-то уловки, чтобы их внимание сохранять. Например, мы говорим: посмотрите, здесь у нас волшебный магнитофон. И если вы сейчас будете бегать и шуметь, наш волшебный магнитофон разозлится и перестанет рассказывать вам удивительные аудиоистории или песни. То есть они должны верить, что ты не учитель, а что ты, возможно, их волшебник, который отправляет в удивительную страну английского языка.

Главная особенность занятий с самыми маленькими — это продолжительность уроков.

Всего 20-30 минут, 2 раза в неделю достаточно, чтобы увлечь малыша, в игровой форме научить ребенка считать, называть цвета и животных.

Иностранный хит-парад традиционного возглавляет английский язык, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Терляева, исполнительный директор центра изучения иностранных языков:

Даже когда дети берут игрушку, на ее упаковке написано по-английски. Большинство игр, они по-английски, этикетки — по-английски, инструкции — по-английски. По-китайски у детей прочитать нет возможности, поэтому английский удобнее. Интернет-язык, бизнес-общение… Пока русский еще не считается настолько международным, поэтому родители предпочитают, чтобы дети учили английский.

Что касается старшеклассников, в почете у абитуриентов языки западно-славянской группы: польский и чешский. Именно эти страны молодые белорусы все чаще выбирают, если хотят получить высшее образование за рубежом.