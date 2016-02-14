Ко Дню святого Валентина: 3 невероятные истории о большой любви

Новости Беларуси. 14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина. Праздник, называемый Днем всех влюблённых. На него принято дарить подарки и валентинки — признания в высоких чувствах. Что нельзя подержать в руках, а можно доказать исключительно поступком, настоящей преданностью к любимому человеку.

Счастливые, влюбленный и очень спортивные. Семья Валент – самая боевая в стране. Он - многократный чемпион мира по муай тай, она – одна из лидеров среди женщин-тайбоксеров. Встретились Дмитрий и Мария в довольно банальной для спортсменов обстановке: на соревнованиях. А дальше – промелькнула искра.

Дмитрий и Мария Валент:

Вот так десять лет и прошло незаметно.

Я Машу люблю очень сильно. Навсегда.

А для меня мой муж – это все. Это, наверное, я.

Понимать друг друга с полуслова и смотреть в одну сторону. Общее дело титулованных спортсменов объединяет не только в зале. Вместе готовятся к соревнованиям, вместе соблюдают режим. И даже по разные стороны ринга – они вместе.

Дмитрий Валент:

Представьте, когда ваша вторая половинка бьется. А ты стоишь рядом, переживаешь, чтоб травмы никакой не случилось. Чтобы обязательно выиграла. Пять потов с тебя сходит. Кричишь, горло срываешь.

Им часто задавали вопрос, ругаются ли тайбоксеры? На такие шутки супруги смотрят иронично. Здесь своя философия.

Дмитрий и Мария Валент:

Как говорится, и в горе, и в радости. Человек, который всегда рядом, который тебя поддерживает и, самое главное, понимает.

Ты настолько любишь человека, настолько желаешь ему счастья, что готов все для него сделать.

В 22 года Алеся потеряла зрение, а три года назад нашла свою любовь. С Виталием они познакомились через общего знакомого. Долгое время общались только по телефону.

Виталий Поливода:

Она мне такие вопросы задавала: вдруг не понравлюсь тебе? Я там толстая, лысая… Я говорю: не знаю, встретимся, посмотрим.

Но первое свидание расставило все на места.

Виталий Поливода:

Она с соседкой шла, а я с соседом, он видит лучше. Я спрашиваю: «Ну как?» А он: «Классная».

А меньше чем через год было предложение и свадьба, которую гуляли почти неделю.

Алеся Поливода:

Я, как и любая девушка, мечтала о семье, о свадьбе. Мужа я себе хотела именно такого, как Виталий, - большого, желательно лысого. Он самый лучший, самый замечательный.

Этой любви на ощупь позавидуют многие зрячие. Ведь главное в друге они разглядели особым способом.

Алеся Поливода:

Когда сердцами любишь друг друга, все остальное стирается.

И вовсе не удивительно, что самые теплые слова здесь произносят не от праздника к празднику.

Алеся Поливода:

Постоянно говорю, что люблю его.

Одна дорога на двоих у этой пары – уже полвека. В прошлом году Елена Семеновна и Алексей Алексеевич справили золотую свадьбу. Но даже спустя такой срок они как сегодня помнят ту судьбоносную встречу на танцах.

Елена и Алексей Виноградовы:

Там были и другие девчата, но она была лучшей.

Он был такой красавец, не влюбиться было нельзя.

За 51 совместный год их семейная лодка знавала не только штиль. Но даже бушующее море жизни всегда могли усмирить мудрость, понимание и, конечно, любовь.

Елена и Алексей Виноградовы:

Он всегда говорил, что лучше моей Ленки нет.

У супругов Виноградовых – трое дочерей. Они помогали растить внучек и нянчат уже правнучку. Большая семья как раз-таки и устроила большой сюрприз на золотой юбилей. В загсе для них снова играл марш Мендельсона. Свой вальс они повторят и для нашей съемочной группы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.