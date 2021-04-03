Следователи проводят проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах. Названа вероятная причина ЧП

По предварительным данным, сбой произошел в работе одной из станций обезжелезивания.

Новости Беларуси. Управлением следственного комитета по Витебской области проводится проверка по факту некачественной воды в Бешенковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие выходные жители пожаловались на специфический вкус и запах воды. В течение двух дней медики фиксировали обращения с симптомами острой кишечной инфекции. Несколько детей были доставлены в больницу.

Следователями проведен осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.