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Следователи проводят проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах. Названа вероятная причина ЧП

03 апреля 2021 11:07
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Новости Беларуси. Управлением следственного комитета по Витебской области проводится проверка по факту некачественной воды в Бешенковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, сбой произошел в работе одной из станций обезжелезивания.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Разбираемся в причинах ЧП в Бешенковичах

Следователи проводят проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах. Названа вероятная причина ЧП-1

В минувшие выходные жители пожаловались на специфический вкус и запах воды. В течение двух дней медики фиксировали обращения с симптомами острой кишечной инфекции. Несколько детей были доставлены в больницу.

Следователями проведен осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.

Следователи проводят проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах. Названа вероятная причина ЧП-4

В пробах воды из Бешенковичей может быть норовирусная инфекция. Подробнее об этом читайте здесь.

# Массовое отравление # общество # Фотофакт

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