Следователи проводят проверку по факту некачественной воды в Бешенковичах. Названа вероятная причина ЧП

Новости Беларуси. Управлением следственного комитета по Витебской области проводится проверка по факту некачественной воды в Бешенковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, сбой произошел в работе одной из станций обезжелезивания.
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В минувшие выходные жители пожаловались на специфический вкус и запах воды. В течение двух дней медики фиксировали обращения с симптомами острой кишечной инфекции. Несколько детей были доставлены в больницу.
Следователями проведен осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.
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