В пробах воды из Бешенковичей может быть норовирусная инфекция

Новости Беларуси. Минздрав сообщил предварительные результаты лабораторных исследований отобранных проб воды в Бешенковичах. Специалисты не исключают наличие норовирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Что могло стать причиной ЧП в Бешенковичах? Читайте здесь .

С 31 марта в городе работает группа экспертов под руководством главного государственного санитарного врача Беларуси. Ситуация на постоянном контроле Минздрава.

Сбой в системе водоснабжения в Бешенковичах произошел в минувшие выходные. Жители одного из районов города пожаловались на специфический вкус и запах воды. В течение двух дней медики фиксировали обращения с симптомами острой кишечной инфекции. Несколько детей были доставлены в больницу.