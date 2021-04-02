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В пробах воды из Бешенковичей может быть норовирусная инфекция

02 апреля 2021 13:23
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Новости Беларуси. Минздрав сообщил предварительные результаты лабораторных исследований отобранных проб воды в Бешенковичах. Специалисты не исключают наличие норовирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В пробах воды из Бешенковичей может быть норовирусная инфекция-1

С 31 марта в городе работает группа экспертов под руководством главного государственного санитарного врача Беларуси. Ситуация на постоянном контроле Минздрава.  

После воды из-под крана жители жалуются на плохое самочувствие. Что могло стать причиной ЧП в Бешенковичах? Читайте здесь.  

В пробах воды из Бешенковичей может быть норовирусная инфекция-4

Сбой в системе водоснабжения в Бешенковичах произошел в минувшие выходные. Жители одного из районов города пожаловались на специфический вкус и запах воды. В течение двух дней медики фиксировали обращения с симптомами острой кишечной инфекции. Несколько детей были доставлены в больницу.  

# Массовое отравление # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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