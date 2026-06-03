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Новости по тегу #Массовое отравление

Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку
03 июня 2026 17:17

Массовое отравление в Борисове – 29 детей госпитализированы. Генпрокуратура проводит проверку

Гепатит А диагностировали у 12 человек в Нидерландах из-за черники из магазина
15 января 2025 06:53

Гепатит А диагностировали у 12 человек в Нидерландах из-за черники из магазина

В США люди массово отравились бургерами из McDonald’s. Один человек умер
23 октября 2024 11:29

В США люди массово отравились бургерами из McDonald’s. Один человек умер

В США массовое отравление в McDonald’s, один человек умер
23 октября 2024 08:26

В США массовое отравление в McDonald’s, один человек умер

Возможной причиной отравления семьи из Красноярского края мог стать дихлофос
24 сентября 2024 09:43

Возможной причиной отравления семьи из Красноярского края мог стать дихлофос

Дихлофос. Названа возможная причина отравления семьи в Красноярском крае
24 сентября 2024 08:10

Дихлофос. Названа возможная причина отравления семьи в Красноярском крае

В Танзании погибли 9 человек из-за черепахи, 8 из них – дети
10 марта 2024 13:46

В Танзании погибли 9 человек из-за черепахи, 8 из них – дети

В Канаде массовое отравление угарным газом – более 130 человек госпитализированы
09 апреля 2023 12:05

В Канаде массовое отравление угарным газом – более 130 человек госпитализированы

В Иране отравили более 100 школьниц ядовитым газом. Какая цель у злоумышленников?
03 марта 2023 06:47

В Иране отравили более 100 школьниц ядовитым газом. Какая цель у злоумышленников?

Более 60 человек госпитализировали в Сербии после утечки аммиака
26 декабря 2022 09:33

Более 60 человек госпитализировали в Сербии после утечки аммиака

В Туве массовое отравление. 74 воспитанника кадетского корпуса в больнице
14 декабря 2021 09:04

В Туве массовое отравление. 74 воспитанника кадетского корпуса в больнице

Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?
01 ноября 2021 17:40

Пострадавших от отравления туристов расселили по отелям Хургады. Что ещё известно?