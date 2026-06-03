Новости по тегу #Массовое отравление

Они доставлены в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы 2 и 3 июня с жалобами на расстройство пищеварения.
Nu.nl: после употребления голубики заражены могут быть еще сотни нидерландцев.
В десятке штатов США выявлено заражение кишечной палочкой от бургеров из McDonald's.
В Соединенных Штатах Америки произошло массовые отравления едой из McDonald’s.
Основная версия случившегося отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, где умерли четверо детей, – отравление аэрозолем от насекомых.
По версии ведомства, за день до случившегося дом обрабатывали аэрозольным инсектицидом, что и вызвало отравление.
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