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«Славянское бессмертие». Анна Благова и Жанет рассказали о новой песне и её создании

23 августа 2024 11:40
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Помнить, передавать из поколения в поколение, рассказывать детям и детям детей – все это о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. И это вовсе не современные веяния и не просто дань 80-й годовщине освобождения Беларуси. Это исконная славянская традиция – чтить память предков, быть им благодарными за защиту и заботу о нас, потомках. О памяти и о творчестве поговорили с гостьями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Благова, солистка оркестра ГУВД Мингорисполкома, лейтенант милиции и Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Сегодня премьера песни, которая называется «Славянское бессмертие». Тема актуальная. Более того, это часть концерта-реквиема, который состоялся 22 июня во Дворце Республики. В мае он состоялся в Москве на Поклонной горе. Это очень трогательная тема для каждого белоруса, эта песня является одной из ключевых. Поговорим об истории создания этой песни и о концерте, который состоялся.

«Славянское бессмертие». Анна Благова и Жанет рассказали о новой песне и её создании-2

Анна Благова, солистка оркестра ГУВД Мингорисполкома, лейтенант милиции:
Если говорить о песне «Славянское бессмертие», о том, как она родилась… Обратилась ко мне одна известная белорусская артистка – это Жанет. Она говорит: «Хочу песню классную, с глубоким смыслом. Песня, которая останется на века в истории нашей страны, возможно, пойдет и за пределы нашей Беларуси». Я говорю: «У нас есть очень хороший автор текста, здесь самым главным будет текст». Мы решили, что поговорим с Анной Селук. И вот Жанет обращается к Анне Сергеевне за хорошим текстом. И пошла работа.

Юрий Царев:
Песня легла сразу?

«Славянское бессмертие». Анна Благова и Жанет рассказали о новой песне и её создании-4

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Да, я как только увидела текст, я поняла, что это будет нечто особенное. Я понимала, что единственный человек, который мне хотелось бы чтобы написал музыку, это была Анна.

Подробности в видео.

# Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Анна Благова # Белорусская музыка # Жанет

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