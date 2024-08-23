«Славянское бессмертие». Анна Благова и Жанет рассказали о новой песне и её создании

Помнить, передавать из поколения в поколение, рассказывать детям и детям детей – все это о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. И это вовсе не современные веяния и не просто дань 80-й годовщине освобождения Беларуси. Это исконная славянская традиция – чтить память предков, быть им благодарными за защиту и заботу о нас, потомках. О памяти и о творчестве поговорили с гостьями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Благова, солистка оркестра ГУВД Мингорисполкома, лейтенант милиции и Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Сегодня премьера песни, которая называется «Славянское бессмертие». Тема актуальная. Более того, это часть концерта-реквиема, который состоялся 22 июня во Дворце Республики. В мае он состоялся в Москве на Поклонной горе. Это очень трогательная тема для каждого белоруса, эта песня является одной из ключевых. Поговорим об истории создания этой песни и о концерте, который состоялся.