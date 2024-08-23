«Даём фундамент для принятия управленческих решений». Рассказываем, почему так важна статистика

День работников государственной статистики отмечают 23 августа в Беларуси. История службы насчитывает более века, а значимость трудно переоценить. Без данных статистики не смогут решаться многие социальные, экономические, политические вопросы.

Наталья Тарасюк, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Официальная статистика – это основной информационный инструмент для формирования государственной политики и управления. Мы ежедневно работаем с цифрами и даем фундамент для принятия управленческих решений. Наши цифры встраиваются в государственные программы. На основе анализа ставятся задачи государственным органам, территориям по развитию. Наша основная задача – удовлетворить потребности общества, государства и международного сообщества в достоверной, официальной статинформации.