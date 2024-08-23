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«Даём фундамент для принятия управленческих решений». Рассказываем, почему так важна статистика

23 августа 2024 11:38
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День работников государственной статистики отмечают 23 августа в Беларуси. История службы насчитывает более века, а значимость трудно переоценить. Без данных статистики не смогут решаться многие социальные, экономические, политические вопросы.

Наталья Тарасюк, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь и Инна Коношонок, начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Национального статистического комитета.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Почему так важна статистика?

«Даём фундамент для принятия управленческих решений». Рассказываем, почему так важна статистика-2

Наталья Тарасюк, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Официальная статистика – это основной информационный инструмент для формирования государственной политики и управления. Мы ежедневно работаем с цифрами и даем фундамент для принятия управленческих решений. Наши цифры встраиваются в государственные программы. На основе анализа ставятся задачи государственным органам, территориям по развитию. Наша основная задача – удовлетворить потребности общества, государства и международного сообщества в достоверной, официальной статинформации.

Подробности в видео.

# Статистика # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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