В Витебске завершился первый день детского музыкального конкурса

Свои вокальные данные продемонстрировали юные артисты из 18 стран. В 2023 году ребята впервые выступали в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга. На сцене звучали славянские хиты. Чтобы удивить международное жюри, юным звездочкам пришлось нелегко. Ведь среди судей – истинные профессионалы. Возглавляет жюри народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева.

Женя Давид Отто, участник Международного музыкального детского конкурса «Витебск-2023» (Австралия):

Я хорошо спел, думаю. Может, что-то не достал, но все было хорошо. Было 62, 63, но все-таки дали 62.

– А сложно было в сопровождении оркестра?

– Нет, это легче, потому что он, наоборот, помогает, дает надежду, что у тебя все будет хорошо.