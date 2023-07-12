В Витебске завершился первый день детского музыкального конкурса

Новости Беларуси. Первый соревновательный день Международного музыкального детского конкурса завершился в Витебске. Первой на большую сцену вышла представительница Беларуси брестчанка София Рустамова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый соревновательный день Международного музыкального детского конкурса завершился в Витебске. Первой на большую сцену вышла представительница Беларуси брестчанка София Рустамова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои вокальные данные продемонстрировали юные артисты из 18 стран. В 2023 году ребята впервые выступали в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга. На сцене звучали славянские хиты. Чтобы удивить международное жюри, юным звездочкам пришлось нелегко. Ведь среди судей – истинные профессионалы. Возглавляет жюри народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева.
Женя Давид Отто, участник Международного музыкального детского конкурса «Витебск-2023» (Австралия):
Я хорошо спел, думаю. Может, что-то не достал, но все было хорошо. Было 62, 63, но все-таки дали 62.
– А сложно было в сопровождении оркестра?
– Нет, это легче, потому что он, наоборот, помогает, дает надежду, что у тебя все будет хорошо.
Вечер в фестивальном Витебске обещает быть не менее музыкальным. В Летнем амфитеатре на концерте «Мир нашему дому» соберутся поклонники группы «Аура». А завершит программу этого дня сольник Сергея Лазарева.