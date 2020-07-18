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«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день

18 июля 2020 17:28
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Новости Беларуси. Витебск полностью погрузился в насыщенную программу мероприятий «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Креативный День молодежи, звездный калейдоскоп на Дне Украины и сразу два выступления в рамках детского музыкального конкурса. Между тем уже вечером 19 июля мы попрощаемся со «Славянским базаром».

Самые яркие моменты третьего дня собрала Анастасия Бут.

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-1

Чемпионат по киберспорту, шоу каверов, соревнования по скейтбордингу. И это лишь малая часть всех событий, которые стали украшением грандиозного Дня молодежи на «Славянском базаре». До позднего вечера на площади Победы будут работать десятки интерактивных площадок, где развлечение по вкусу может найти любой.

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-4

Артем Руммо, участник мероприятий:
Мы придумали вообще крутой проект. Вы бросаете кубик. И на нем выпадает нужное число. Вы идете на поле. На поле разные вопросы. Культура, игра, музыка. 

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«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-7

Патриотические акции – тоже часть праздника. И «Открытый диалог» как возможность высказать свое отношение к молодежной политике страны. Общенациональная акция «Паштоўка.БЕЛ» – уникальная возможность напомнить о себе самым дорогим людям.

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-10

Анастасия Бут, корреспондент:
Беларусь сильная, Беларусь любимая, Беларусь креативная. Вот такие открытки можно отправить по всей стране своим родным, близким, с наилучшими пожеланиями добра, мира. 

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-13



А на летней сцене у концертного зала «Витебск» сегодня выступают участники международного детского музыкального конкурса. Юные артисты представляют 17 стран.

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«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-16

По традиции детям оценки ставятся тайно. И имя победителя мы сможем узнать только 19 июля. Зато нам хорошо известны имена артистов, которые выходят на сцену сегодня: Ирина Билык, Тина Кароль, Николай Гнатюк. В самом разгаре концерт «С Украиной в сердце».

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-19

Кстати, анонсировали проект буквально перед самым открытием фестиваля. В тонусе держали и зрителей, и самих артистов. Но, как признались нам звезды украинской эстрады, они верили, что «Славянский базар» состоится несмотря ни на что.

Ирина Билык в Витебске: «Мы рождены для того, чтобы любить друг друга»

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-22

Gena Viter, артист (Украина) :
Когда ты видишь горящие глаза, слышишь радостные возгласы людей, ты понимаешь, что все это делается не зря. Потому что любая положительная эмоция создает настроение и возможность быстрейшего возвращения в нормальное русло.  

«Славянский базар – 2020». Главное за третий фестивальный день-25

Фестивалить в режиме нон-стоп Витебск будет и всю ночь. Впереди – концерт звезд шансона в Летнем амфитеатре. Продолжают работать интерактивные локации на площади Победы. А поздним вечером из фестивального Витебска в путешествие по стране отправится уникальный железнодорожный состав. Молодежный поезд привезет фестивальное настроение в каждый уголок страны.

# Славянский базар в Витебске-2020 # общество # Анастасия Бут # Gena Viter # Фотофакт

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