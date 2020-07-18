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Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе

18 июля 2020 16:57
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Новости Беларуси. 18 июля чествовали комбайнеров-тысячников из Клецкого района. Становиться лидерами жатвы здесь – уже добрая традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы предстоит немало, погода благоприятствует.

О тех, кто сейчас трудится без выходных, – в репортаже Дмитрия Бояровича. 

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-1

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-3

Есть первая тысяча! С таким рекордом экипаж Сергея и Виктора поздравляют прямо в поле. Ведь работа не ждет. Буквально 10 минут – и комбайнеры уже на привычном месте: за рулем техники.

В Минской области наградили первых комбайнеров-тысячников

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-6

Рабочий день комбайнера в эту жаркую пору – от рассвета и до заката. Без выходных. Впрочем, аграрии на такой плотный график не жалуются. Это и понятно. Во-первых, за сутки можно заработать хорошую сумму – около 200 рублей. А в воскресенье вдвое больше. Во-вторых, это вклад в общий каравай. 

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-9

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Каждый год – это уже как традиция, что наши люди занимают лидирующие места в области. В прошлом году это было, в этом. В этом году мы планируем собрать порядка 14 тысяч тонн зерна при средней урожайности 70 центнеров с гектара. Я думаю, что это все получится.

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-12

Погода в этом году уборке благоприятствует. Если все так пойдет и дальше, говорят сотрудники хозяйства, итоговая цифра намолота будет не меньше прошлогодней. Пшеницу, ячмень, рапс уже прячут в закрома. Кстати, первую тысячу тонн в Минской области намолотили на немецком комбайне. Между тем, наша техника работает не хуже. 

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-15

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Район очень сильный, с высокой культурой земледелия. Люди здесь рождаются на селе с хорошими традициями в сельском хозяйстве. И вообще, Клецкий район развивается, и мы уверены в том, что и в будущем будет развиваться и улучшать свои экономические и финансовые показатели.

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-18

Что касается экипажа-рекордсмена, то он выйдет на работу и завтра, и послезавтра. Помешать уборке может разве что дождь. Кстати, кроме непосредственно зарплаты, аграрии получили в подарок за рекорд бытовую технику. Ну и, конечно же, Сергей и Виктор претендуют быть отмеченными на республиканских «Дожинках». 

Поздравления принимают прямо в поле. Как чествовали комбайнеров-тысячников в Клецком районе-21

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Такая планка тут далеко не предел. Следом за экипажем Сергея идут четыре или пять экипажей, у которых цифра намолота к этому моменту приближается к 800-900 тонн. Так что в ближайшие дни стоит ждать повторения рекорда.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Здрок # Сергей Левкович # Фотофакт

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