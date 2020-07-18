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«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю

18 июля 2020 17:23
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Казалось лето входит в привычное русло. Но не тут-то было. Синоптики предупреждают: со среды вновь похолодает. В понедельник погоду в стране сделает неустойчивая тёплая воздушная масса южных широт. А уже к среде к нам придет неустойчивая холодная воздушная масса с севера Балтики, рассказали в программе «Плюс-минус». 

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В последние дни в Беларуси установилась довольно тёплая, комфортная погода. Температура воздуха приблизилась к климатической норме. В понедельник характер погоды в стране не изменится. В утренние и дневные часы в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди, не исключены грозы. А максимальная температура воздуха составит от +22 по востоку страны до +29 по западу. Во вторник северо-западные районы Беларуси окажутся уже в зоне действия холодного фронтального раздела. И в дневные часы максимальная температура не превысит там +18 +21. Середина недели и вторая половина рабочей недели – погода будет крайне неустойчивая, довольно пасмурная, очень ветреная, периодически будут идти дожди, а температура воздуха в дневное время не превысит +15 +19.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Виктория Матвиенко

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