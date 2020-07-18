«Довольно пасмурная, очень ветреная». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Казалось лето входит в привычное русло. Но не тут-то было. Синоптики предупреждают: со среды вновь похолодает. В понедельник погоду в стране сделает неустойчивая тёплая воздушная масса южных широт. А уже к среде к нам придет неустойчивая холодная воздушная масса с севера Балтики, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В последние дни в Беларуси установилась довольно тёплая, комфортная погода. Температура воздуха приблизилась к климатической норме. В понедельник характер погоды в стране не изменится. В утренние и дневные часы в отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди, не исключены грозы. А максимальная температура воздуха составит от +22 по востоку страны до +29 по западу. Во вторник северо-западные районы Беларуси окажутся уже в зоне действия холодного фронтального раздела. И в дневные часы максимальная температура не превысит там +18 +21. Середина недели и вторая половина рабочей недели – погода будет крайне неустойчивая, довольно пасмурная, очень ветреная, периодически будут идти дожди, а температура воздуха в дневное время не превысит +15 +19.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам