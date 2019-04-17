Чем удивит «Славянский базар-2019», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске»:

В этом году на «Славянском базаре» будет КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза КВН, у нас будет ледовое шоу. У нас будет интересный проект для молодежи «Europa Plus TV», прекрасный проект с итальянскими популярными исполнителями. Мы постарались совершенно для каждого зрителя: и возрастного, и ценовой политики сделать мероприятие, которое смогут они посетить.

Славянский базар-2019. Каким будет фестиваль? Все фишки в одном материале