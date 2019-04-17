Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?

Весь месяц в столице коммунальщики убирают сухие листья, подметают дорожки, занимаются мелким ремонтом и посадкой растений. Столица на пороге майских праздников. И всё же нарекания к работе специалистов в оранжевых жилетах – в топе претензий минчан.

Городские власти решили кардинально изменить подход к содержанию дворов и зелёных зон. Районы поделили на сектора и закрепили за врачами местного центра гигиены. Раз в неделю, замаскированные под случайных прохожих, инспекторы будут проходить по территории в поисках нарушений. К слову, не только возле домов.

Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены санитарно-эпидемиологической службы Минска:

Смотрится прилегающая территория, наличие урны. Территория, которая прилегает к магазину или СТО должна быть благоустроена, озеленена. Должен отсутствовать мелкий бытовой мусор. Не допускается наличие окурков, листвы.

В каждом десятом дворе инспекторы то и дело регистрируют нарушения. На уборку разбросанных фантиков, бутылок и окурков. В таких случаях у дворника ровно 2 часа. Этого вполне достаточно, уверяют в санитарно-эпидемиологической службе. В крайнем случае – дают пару дней. Если контролирующим органам не удаётся достучаться до нерадивых сотрудников, их штрафуют.

Юлия Журова:

Мы увидели, что это жилой дом по улице Запорожской, 36. Зелёная зона загрязнена окурками, мелким бытовым мусором. Также есть урна, которая не переполнена. Но, к сожалению, территория зелёной зоны не содержится в чистоте.

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Контейнеры с бытовыми отходами – каждый день. Вторсырьё – дважды в неделю. Кроме того, чётко обозначили границы ответственности за чистоту в таких местах.

Теперь мусор, который просыпается во время загрузки или же жильцы просто на просто оставляют рядом с контейнером будут убирать специалисты перевозчика, а уже за границей контейнерной площадки – вотчина дворника. И за разбросанные бутылки в этой части спросят с него.

Практически каждый контейнер опустошают специалисты двух основных перевозчиков. В интересах руководства – оказывать услугу качественно, ведь конкуренция в этой среде только растёт.

Юлия Сидорович, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:

Перевозчики закупают оборудование сами, чтобы отслеживать рабочих своих, своих водителей. Закупают сейчас видеорегистраторы, уже у перевозчиков есть около 130 штук, также закупают фотоаппараты. Фиксируют «до» контейнерную площадку и после, когда убрали уже.