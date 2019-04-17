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Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?

17 апреля 2019 08:39
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Весь месяц в столице коммунальщики убирают сухие листья, подметают дорожки, занимаются мелким ремонтом и посадкой растений. Столица на пороге майских праздников. И всё же нарекания к работе специалистов в оранжевых жилетах – в топе претензий минчан.   

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-1

Городские власти решили кардинально изменить подход к содержанию дворов и зелёных зон. Районы поделили на сектора и закрепили за врачами местного центра гигиены. Раз в неделю, замаскированные под случайных прохожих, инспекторы будут проходить по территории в поисках нарушений. К слову, не только возле домов.    

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-4

Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены санитарно-эпидемиологической службы Минска:
Смотрится прилегающая территория, наличие урны. Территория, которая прилегает к магазину или СТО должна быть благоустроена, озеленена. Должен отсутствовать мелкий бытовой мусор. Не допускается наличие окурков, листвы.     

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-7

В каждом десятом дворе инспекторы то и дело регистрируют нарушения. На уборку разбросанных фантиков, бутылок и окурков. В таких случаях у дворника ровно 2 часа. Этого вполне достаточно, уверяют в санитарно-эпидемиологической службе. В крайнем случае – дают пару дней. Если контролирующим органам не удаётся достучаться до нерадивых сотрудников, их штрафуют.   

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-10

Юлия Журова:
Мы увидели, что это жилой дом по улице Запорожской, 36. Зелёная зона загрязнена окурками, мелким бытовым мусором. Также есть урна, которая не переполнена. Но, к сожалению, территория зелёной зоны не содержится в чистоте.

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-13

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Контейнеры с бытовыми отходами – каждый день. Вторсырьё – дважды в неделю. Кроме того, чётко обозначили границы ответственности за чистоту в таких местах.   

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-16

Теперь мусор, который просыпается во время загрузки или же жильцы просто на просто оставляют рядом с контейнером будут убирать специалисты перевозчика, а уже за границей контейнерной площадки – вотчина дворника. И за разбросанные бутылки в этой части спросят с него.  

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-19

Практически каждый контейнер опустошают специалисты двух основных перевозчиков. В интересах руководства – оказывать услугу качественно, ведь конкуренция в этой среде только растёт.

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-22

Юлия Сидорович, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:
Перевозчики закупают оборудование сами, чтобы отслеживать рабочих своих, своих водителей. Закупают сейчас видеорегистраторы, уже у перевозчиков есть около 130 штук, также закупают фотоаппараты. Фиксируют «до» контейнерную площадку и после, когда убрали уже.  

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-25

На подготовку к новым условиям работы коммунальщикам и предприятиям по вывозу мусора дали месяц. Положительный эффект, по всем прогнозам, не заставит себя ждать.   

Вывозить мусор будут по новому расписанию. Как санитарные службы намерены следить за порядком во дворах?-28

# Коммунальное хозяйство # общество # Юлия Журова # Юлия Сидорович # Фотофакт # общество

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