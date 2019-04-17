Международная олимпиада по военной истории. Чем белорусская тактика отличается от российской?

Финальный этап V Международной олимпиады курсантов по военной истории проходил в Минске с 7 по 12 апреля и принес белорусской команде немало наград. Кто лучше всех разбирается в военно-исторических баталиях и как история влияет на современность?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – капитан команды Военной академии Республики Беларусь по военной истории, победитель Международной олимпиады по военной истории среди курсантов высших военно-учебных заведений стран СНГ – Константин Козловский.