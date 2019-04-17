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Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения?

17 апреля 2019 09:06
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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:    
Железный купорос является не только средством борьбы с болезнями и вредителями растений, но также хорошей подкормкой, способствующей правильному усвоению азота. Однако он не лишен недостатков. В высокой дозе он обладает способностью повреждать растения. Как этого избежать?   

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Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения? -1

Снизить повреждающее действие железного купороса способна обыкновенная известь.

Для приготовления препарата нам понадобится 20 г гашеной извести, а также 50 г железного купороса. Наш рецепт мы усилим добавлением 30 г мочевины и все это на ведро воды.   

Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения? -4

Компоненты необходимо последовательно высыпать в небольшое количество воды. И тщательно вымешать, после растворения необходимо довести объем до 10 л.   

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Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения? -7

Такая обработка станет отличной профилактикой хлороза, отпугнет вредителей, уничтожит болезни и не повредит даже нежные листики молодой земляники.    

Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения? -10

# Растения и цветы # общество # Иван Русских # Фотофакт # Полезные советы

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