Как правильно использовать железный купорос в саду и огороде, чтобы не повредить растения?

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Железный купорос является не только средством борьбы с болезнями и вредителями растений, но также хорошей подкормкой, способствующей правильному усвоению азота. Однако он не лишен недостатков. В высокой дозе он обладает способностью повреждать растения. Как этого избежать?

Эфирные масла помогут бороться с болезнями растений. Эмульсия от Ивана Русских