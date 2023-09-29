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Минсельхозпрод об уборочной: урожайность в 2023-м выше прошлогодней

29 сентября 2023 16:50
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии завершили уборку проса. Намолочено почти 20 тысяч тонн. Эта цифра в два раза превышает госзаказ. Урожайность этой культуры превысила 20 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод об уборочной: урожайность в 2023-м выше прошлогодней-1

На финишной прямой и уборка гречихи. В Брестской, Гомельской и Минской областях она уже полностью завершена. В закромах – свыше 47 тысяч тонн при средней урожайности около 14 центнеров с гектара. Продолжается уборка кукурузы на зерно и силос. Поставить точку аграрии планируют к началу ноября.

Минсельхозпрод об уборочной: урожайность в 2023-м выше прошлогодней-4

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Уборка овощей также идет в данный момент. Уже около половины площадей основных овощных растений убрано. Урожайность, опять же, с удовольствием констатирую, выше прошлогодней. Что касаемо картофеля, практически 60 % площадей в сельскохозяйственных организациях убрано. Урожайность как по свекле, так и по картофелю более чем на 10 % превышает прошлогоднюю. Урожай довольно достойный, и копка картофеля традиционно завершится к 15 октября.

Минсельхозпрод об уборочной: урожайность в 2023-м выше прошлогодней-7

Тем временем в Беларуси продолжается посевная кампания. Озимый ячмень уже занял 234 тысячи гектаров. Это практически в полтора раза больше, чем в 2022 году.

# Уборочная кампания # общество # Николай Лёшик # Фотофакт

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