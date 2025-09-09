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Новости по тегу #Александр Познанский

Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы
09 сентября 2025 06:16

Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы

Пархомчик оценил готовность сахарного завода к новому сезону
20 августа 2024 19:04

Пархомчик оценил готовность сахарного завода к новому сезону

Сладкоежки могут спать спокойно! Как проходит уборка сахарной свёклы в Беларуси?
29 сентября 2023 17:06

Сладкоежки могут спать спокойно! Как проходит уборка сахарной свёклы в Беларуси?

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?
09 сентября 2022 17:15

Первый килограмм сахара из нового урожая получили в Скиделе. Будет ли белорусам сладко зимой?