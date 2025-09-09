Новости по тегу #Александр Познанский

За сутки мощности завода позволяют переработать 10 тысяч тонн сахарной свеклы.
Совсем скоро в Беларуси приступят к переработке урожая сахарной свеклы. Раньше чем обычно в 2024 году планирует открыть новый производственный сезон Жабинковский сахарный завод. Уже в начале сентября на предприятии запустят процесс переработки сладких корнеплодов.
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