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Пенсионеры смогут посетить Национальный художественный музей и Минский зоопарк бесплатно

29 сентября 2023 16:42
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Новости Беларуси. В Минске к Международному дню пожилых людей организуют ряд мероприятий и акций. Так, для представителей элегантного возраста предусмотрены скидки на товары и услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всем пенсионерам подготовил подарок и Национальный художественный музей: это возможность 30 сентября посетить его бесплатно. В этот же день можно присоединиться к танцевальному фесту в городском Дворце культуры.

Пенсионеры смогут посетить Национальный художественный музей и Минский зоопарк бесплатно-1

1 октября пожилые люди смогут бесплатно посетить Минский зоопарк. Гостей ждут с 10:00 до 19:00. При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

Пенсионеры смогут посетить Национальный художественный музей и Минский зоопарк бесплатно-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня каждый пожилой человек может получить те услуги, которые ему необходимы. Для активных людей это организация досуговой деятельности. Сегодня наши территориальные центры предоставляют возможность заниматься различными видами кружковой деятельности, начиная от литературных кружков, заканчивая активными танцевальными кружками. Немаловажным остается и организация социальных услуг на дому. Сегодня более 4 000 минчан получают услуги наших социальных работников.

Пенсионеры смогут посетить Национальный художественный музей и Минский зоопарк бесплатно-7

В Минске насчитывается почти 300 тысяч горожан в возрасте 65+. А самая старшая жительница столицы на днях отметит свой 109-й день рождения.

# Пенсионеры # общество # Ольга Василевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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