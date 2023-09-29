Пенсионеры смогут посетить Национальный художественный музей и Минский зоопарк бесплатно

Новости Беларуси. В Минске к Международному дню пожилых людей организуют ряд мероприятий и акций. Так, для представителей элегантного возраста предусмотрены скидки на товары и услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всем пенсионерам подготовил подарок и Национальный художественный музей: это возможность 30 сентября посетить его бесплатно. В этот же день можно присоединиться к танцевальному фесту в городском Дворце культуры.