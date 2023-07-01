Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью. О чём говорят приметы в начале июля?

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

3 июля – день Мефодия Перепелятника. Если в этот день паук не раскидывает сети, будет дождь, упорно плетет паутину – погода переменится к лучшему. Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью. Лебеди вечером кричат – погода испортится.

4 июля в народе известно как Ульянов день и Терентий. Если гром гремит протяжно, ненастье будет затяжным. Около звезд красные и белые круги – к погожим денькам. Утки много плещутся и ныряют – к дождю. Облака высокие и медленно двигаются – будет хорошая погода.

5 июля в народе – Евсеев день. Комары летают роем – к хорошей погоде. Если домашняя птица чистит перышки, купается в пыли и нахохливается, то скоро будет дождь. Радуга в полдень – к грозе. Сильная вечерняя роса обещает хорошую погоду на следующий день.