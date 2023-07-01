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Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью. О чём говорят приметы в начале июля?

01 июля 2023 15:06
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью. О чём говорят приметы в начале июля?-1

3 июля – день Мефодия Перепелятника. Если в этот день паук не раскидывает сети, будет дождь, упорно плетет паутину – погода переменится к лучшему. Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью. Лебеди вечером кричат – погода испортится. 

4 июля в народе известно как Ульянов день и Терентий. Если гром гремит протяжно, ненастье будет затяжным. Около звезд красные и белые круги – к погожим денькам. Утки много плещутся и ныряют – к дождю. Облака высокие и медленно двигаются – будет хорошая погода. 

5 июля в народе – Евсеев день. Комары летают роем – к хорошей погоде. Если домашняя птица чистит перышки, купается в пыли и нахохливается, то скоро будет дождь. Радуга в полдень – к грозе. Сильная вечерняя роса обещает хорошую погоду на следующий день.

Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью. О чём говорят приметы в начале июля?-4

6 июля почитается память святой мученицы Агриппины. В народе ее прозвали Аграфена Купальница, в этот день было принято обязательно купаться в водоеме. Если 6 июля пошел дождь, то ненастье будет длиться еще пять дней. Об этом же говорит и радуга после дождя.

В церковном календаре 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи. В народе святого прозвали Иваном Купалой, совместив христианский праздник с языческим. Считалось, что громкое стрекотание цикад –предвестник жаркого дня. А если ива сильно шумит на ветру, то надо ждать скорого ливня. 

Слабый туман по ночам и до +27 °С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля – читайте здесь

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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