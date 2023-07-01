Традиция, которой придерживаемся. Какие имена можно давать ребёнку при крещении?

Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Часто при крещении родители выбирают ребенку второе имя в честь святого, чтобы он оберегал его всю жизнь. Но иногда бывают такие ситуации, когда родители все же решают оставить ребенку его мирское имя. Как с этим быть?