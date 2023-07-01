Традиция, которой придерживаемся. Какие имена можно давать ребёнку при крещении?

Все родители рано или поздно задумываются о крещении своего ребенка. Это день духовного рождения человека. Только после крещения он может принимать участие в остальных таинствах – исповеди, первом причастии и венчании. Единого мнения, как и когда нужно совершать этот важный для каждого верующего обряд, нет и по сей день. О том, в чем причины разногласий, что думают по этому поводу церковь и родители, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Часто при крещении родители выбирают ребенку второе имя в честь святого, чтобы он оберегал его всю жизнь. Но иногда бывают такие ситуации, когда родители все же решают оставить ребенку его мирское имя. Как с этим быть?
Николай Савицкий, клирик Новогрудской епархии, иерей:
Скорее наоборот. Имя совпадает, но бывают такие случаи, когда все-таки хотят дать второе имя либо бывает несогласованность у родителей. Приходят на крещение. То есть записан по паспорту одним – например, это хотела мама ребенка. Папа говорит: «Давайте покрестим вторым, потому что я хотел назвать ребенка именно так». Здесь важно – то есть для крещения предоставляется свидетельство о рождении, и дальше мы видим, каким именем крестить. Есть традиция, которой мы придерживаемся – это святые, в честь которых крестим. Это может быть 15 православных церквей поместных и имена могут быть, соответственно, из них. Здесь, опять же, идет такой принцип – мы смотрим имена, которые есть. Например, Мира есть имя, а есть имя Ирина. Ирина в переводе означает, как мир. Мира – тоже мир, то есть они могут совпадать. Здесь нужно выяснять, нужно какое-то имя второе или нет. Если имени нет такого, которое есть в святцах так называемых, тогда уже подбирается что-то похожее либо ближайшее – то, что понравится.
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