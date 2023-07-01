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В Париже +24°С, а в Киеве до +29°С. Погода в Европе на неделю с 2 по 7 июля

01 июля 2023 15:09
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Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице любви синоптики обещают погоду без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Париже +24°С, а в Киеве до +29°С. Погода в Европе на неделю с 2 по 7 июля-1

Столбик термометра в Париже покажет +24 °С. В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +26 °С, будет солнечно. В Риме +28 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +32 °С. 

В Париже +24°С, а в Киеве до +29°С. Погода в Европе на неделю с 2 по 7 июля-4

В столице Болгарии плюс 23 °С, пройдет дождь. В Анкаре +29 °С, ясно. В Афинах +32 °С, также солнечно. 

В Париже +24°С, а в Киеве до +29°С. Погода в Европе на неделю с 2 по 7 июля-7

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +21 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +21 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +24 °С, будет ясно. В Киеве синоптики обещают +29 °С. В Москве столбики термометров покажут +23 °С. 

Слабый туман по ночам и до +27 °С. Какая погода будет в Беларуси в первую неделю июля – читайте здесь

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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