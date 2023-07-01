В Париже +24°С, а в Киеве до +29°С. Погода в Европе на неделю с 2 по 7 июля

Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице любви синоптики обещают погоду без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

Столбик термометра в Париже покажет +24 °С. В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +26 °С, будет солнечно. В Риме +28 °С, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +32 °С.

В столице Болгарии плюс 23 °С, пройдет дождь. В Анкаре +29 °С, ясно. В Афинах +32 °С, также солнечно.