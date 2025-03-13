Глеб Макаренко вышел в финал молодёжного чемпионата Европы по борьбе

Глеб Макаренко вышел в финал чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходят в Албании, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель греко-римского стиля в весе до 67 килограммов на пути к титульному поединку был сильнее спортсменов из Нидерландов, Венгрии и России. Золото континентального первенства соотечественник оспорит с представителем Грузии Анри Хозреванидзе. Поединок пройдет 14 марта.

Кроме того, Абубакар Хаслаханов сохраняет шанс на бронзовую награду. Он попал в утешительный турнир. Никита Мурашко, Дмитрий Бонько завершили выступление на ранних стадиях.