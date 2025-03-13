Романов: многие западники, примазываясь к Лукашенко, используют его лексику и слова

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, о чем говорили Лукашенко и Путин в Кремле. Возможное прекращение огня в Украине – что по этому поводу думает белорусский лидер. Какую роль в переговорах может сыграть Беларусь? В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов.

Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

У нас действительно есть идеологема многовекторности, но я думаю, что с ней надо работать, как с любой идеологемой, с любым концептом, и понимать, что есть многовекторность как торгово-экономическая идея и торговая экономическая стратегия, а есть многовекторность как политическая. Так вот наш Президент показывает, что в плане политики, геополитики, идеологии у нас единый четкий вектор – это восточнославянский Восток, Россия. Тогда как торговать – дальняя дуга, ближняя дуга, с кем угодно.

Так вот многие наши западники, как они любят, примазываясь к Президенту, используя его лексику, его слова, часто вырывая их из контекста, любят говорить: нет-нет, у нас многовекторность, на России свет клином не сошелся, и поэтому есть Европа, есть Америка и тому подобное. И я вот думаю, что это действительно имеет место, и если только дать слабину, всплывут как мутная пена на поверхности нашей общественной и политической жизни.

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