«МИНСК» выиграл 20-й матч в Единой молодёжной лиге ВТБ

13 марта подопечные Дмитрия Колтунова во второй раз за два дня встречались с краснодарской дружиной «Локомотив-Кубань». После поражения в первом матче со счетом 61:65 наши парни взяли реванш. Результат поединка – 83:73 в пользу минчан. Самым результативным у победителей стал капитан команды Андрей Ожго, набравший 16 очков, Павел Рабушко и Данила Семенюк заработали по 15 баллов. В следующем туре 24 и 25 марта «МИНСК» примет на своей арене «молодежку» питерского «Зенита».