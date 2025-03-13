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«МИНСК» выиграл 20-й матч в Единой молодёжной лиге ВТБ

13 марта 2025 19:49
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Баскетболисты резервного состава клуба «МИНСК» одержали 20-ю победу в матчах регулярного сезона Единой молодежной лиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

«МИНСК» выиграл 20-й матч в Единой молодёжной лиге ВТБ-1

13 марта подопечные Дмитрия Колтунова во второй раз за два дня встречались с краснодарской дружиной «Локомотив-Кубань». После поражения в первом матче со счетом 61:65 наши парни взяли реванш. Результат поединка – 83:73 в пользу минчан. Самым результативным у победителей стал капитан команды Андрей Ожго, набравший 16 очков, Павел Рабушко и Данила Семенюк заработали по 15 баллов. В следующем туре 24 и 25 марта «МИНСК» примет на своей арене «молодежку» питерского «Зенита».

# Баскетбол

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