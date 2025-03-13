Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наши парни гостили в Череповце, где встречались с местной «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот поединок стал шестым в истории личных противостояний между командами в текущем розыгрыше. Хозяева вышли вперед на пятой минуте. Однако Виталий Пинчук восстановил паритет. Считаные секунды потребовались «сталеварам», чтобы вновь обеспечить себе преимущество. Но и на этот раз у «зубров» нашелся ответ. Пинчук оформил дубль. Принципиальные оппоненты и дальше показали яркий и неуступчивый хоккей, на двоих забросив 9 шайб. Однако итоговая виктория осталась за «Северсталью» с результатом 5:4.

Счет личных встреч в текущем регулярном чемпионате – 4:2 в пользу российской команды. Следующий поединок дружина Дмитрия Квартальнова проведет 15 марта также на выезде против «Салавата Юлаева» из Уфы.