Время менять привычки – рассказываем, чем так полезно рапсовое масло

В стране динамично развивается производство рапсового масла. Его изготавливают четыре предприятия: в Минске, Гомеле, Бресте и Бобруйске. Но пока доля этого уникального натурального продукта на рынке бутилированных растительных масел незаслуженно мала – всего 10-15 %. Белорусы еще не до конца осознали всю его пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рапс – «черное золото» Беларуси. Он входит в десятку самых ценных продовольственных культур с высоким экспортным потенциалом. За последние несколько лет валовой сбор рапса увеличился почти в полтора раза.

В Беларуси из рапса научились выжимать все соки. Ежегодно производится около 560 тысяч тонн рапсового масла. Только на этом заводе пятую часть всего производства занимает изготовление этого суперфуда. За 8 часов здесь получают 14 тонн готовой продукции.

Анастасия Карагезова, начальник цеха Минского маргаринового завода:

На наш завод рапсовое масло поступает в неочищенном и нерафинированном виде. На предприятии масло проходит такие стадии очистки, как рафинация, дезодорация. То есть удаление лишних примесей и запахов. Чтобы масло имело товарный вид и такой золотистый красивый цвет, проходит дополнительная стадия вымораживания.

Польза в каждой капле: снижение уровня холестерина, улучшение обмена веществ и даже профилактика диабета. Рапсовое масло настоящий национальный суперфуд.