Время менять привычки – рассказываем, чем так полезно рапсовое масло
В стране динамично развивается производство рапсового масла. Его изготавливают четыре предприятия: в Минске, Гомеле, Бресте и Бобруйске. Но пока доля этого уникального натурального продукта на рынке бутилированных растительных масел незаслуженно мала – всего 10-15 %. Белорусы еще не до конца осознали всю его пользу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рапс – «черное золото» Беларуси. Он входит в десятку самых ценных продовольственных культур с высоким экспортным потенциалом. За последние несколько лет валовой сбор рапса увеличился почти в полтора раза.
В Беларуси из рапса научились выжимать все соки. Ежегодно производится около 560 тысяч тонн рапсового масла. Только на этом заводе пятую часть всего производства занимает изготовление этого суперфуда. За 8 часов здесь получают 14 тонн готовой продукции.
Анастасия Карагезова, начальник цеха Минского маргаринового завода:
На наш завод рапсовое масло поступает в неочищенном и нерафинированном виде. На предприятии масло проходит такие стадии очистки, как рафинация, дезодорация. То есть удаление лишних примесей и запахов. Чтобы масло имело товарный вид и такой золотистый красивый цвет, проходит дополнительная стадия вымораживания.
Польза в каждой капле: снижение уровня холестерина, улучшение обмена веществ и даже профилактика диабета. Рапсовое масло настоящий национальный суперфуд.
Влада Родовская, корреспондент:
В этой бутылке белорусское «черное золото». И называют его так неспроста. Рапсовое масло богато жирными кислотами. Это уникальный продукт, состав которого не уступает оливковому. Настоящий кладезь полезных веществ.
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